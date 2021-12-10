https://ria.ru/20211210/putin-1763114547.html

Путин призвал ЕврАзЭС нарастить сотрудничество по климату

Путин призвал ЕврАзЭС нарастить сотрудничество по климату - РИА Новости, 10.12.2021

Путин призвал ЕврАзЭС нарастить сотрудничество по климату

Президент России Владимир Путин призвал страны ЕврАзЭС нарастить сотрудничество по климатической повестке и теме зеленой трансформации экономики. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:38

2021-12-10T13:38

2021-12-10T13:38

владимир путин

евразийский экономический союз

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал страны ЕврАзЭС нарастить сотрудничество по климатической повестке и теме зеленой трансформации экономики."Есть и другие весьма актуальные и важные сферы, в которых следует нарастить сотрудничество государств-членов ЕврАзЭС. Это касается, например, взаимодействия по климатической повестке и тематике зеленой трансформации экономики", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.Путин отметил, что по инициативе России сформирована специальная рабочая группа высокого уровня, которая занялась координацией позиций по вопросам борьбы с выбросами парниковых газов и достижению углеродной нейтральности, сохранения окружающей среды."И мы рассчитываем на дальнейшую конструктивную совместную работу с партнерами ЕврАзЭС по этой тематике", - добавил он.

https://ria.ru/20211210/putin-1763110553.html

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владимир путин, евразийский экономический союз, цены на нефть, россия