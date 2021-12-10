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Совершенствование общего законодательства ЕАЭС продолжается, заявил Путин
Совершенствование общего законодательства ЕАЭС продолжается, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2021
Совершенствование общего законодательства ЕАЭС продолжается, заявил Путин
Взаимодействие стран Евразийского экономического союза было весьма продуктивным, несмотря на сложные условия на фоне пандемии коронавируса и волатильность на... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:17
2021-12-10T13:40
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
европа
евразийский союз
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Взаимодействие стран Евразийского экономического союза было весьма продуктивным, несмотря на сложные условия на фоне пандемии коронавируса и волатильность на мировых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего совета интеграционного объединения."Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, и волатильность на глобальных рынках взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно", - сказал Путин.Президент отметил, что процесс совершенствования общего законодательства Евразийского экономического союза продолжается, страны организации активно устраняют препятствия для перемещения товаров и услуг."Хотел бы с удовлетворением отметить, что продолжается процесс совершенствования общего законодательства Евразийского союза. Оно приводится в соответствие с новыми масштабными задачами интеграционного строительства. Министерства и ведомства экономического блока наших стран вместе с евразийской экономической комиссией активно занимаются выявлением и устранением препятствий на пути свободного движения товаров и рабочей силы", - сказал Путин.Президент заявил, что Россия выступает за принятие на заседании Высшего совета ЕАЭС документа об электронных навигационных пломбах, который позволит прозрачно отслеживать перемещение грузов."Сегодня на наше утверждение вынесено подготовленное по инициативе России соглашение о применении в ЕАЭС электронных навигационных пломб. Хочу еще раз вернуться к тому, что мы это обсуждали несколько лет назад. они (пломбы - ред.) позволяют отслеживать трансграничные перевозки грузов, надежно гарантировать сохранность товаров и упростить процедуру их оформления на границе. Это в значительной степени снижает озабоченности других стран, которые присматриваются к работе нашего объединения и являются сегодня наблюдателями", - сказал Путин во время заседания Высшего совета интеграционного объединения.По его словам, использование таких пломб безусловно повысит транспарентность таможенных операций, позитивно скажется на развитии сектора транспортных услуг на территории ЕАЭС.Путин отметил, что эти пломбы сделают привлекательными транспортные маршруты для транзитных перевозок грузов между Европой и азиатско-тихоокеанским регионом."У России имеются и ряд других предложений по обеспечению прозрачности рынка товаров и услуг ЕАЭС. Мы надеемся на их поддержку со стороны партнеров по интеграции. В частности, речь идет о более широком внедрении механизмов маркировки товаров, которые уже успешно применяются на отдельных товарных позициях. Эта практика показала свою эффективность в решении таких задач, как борьба с нелегальным товарооборотом, особенно в потребительском секторе, увеличении налоговых поступлений в бюджет стран-участниц, создание конкурентно способной среды для бизнеса", - пояснил Путин.Президент РФ добавил, что Россия последовательно выступает за дальнейшее расширение в рамках ЕАЭС взаимовыгодной промышленной кооперации.Путин сообщил, что Россия поддерживает проекты совместных документов, касающихся дальнейшего развития единого рынка услуг, в том числе в таких секторах. как строительство, аудит.
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владимир путин, евразийский экономический союз, россия, европа, евразийский союз
13:17 10.12.2021 (обновлено: 13:40 10.12.2021)
 
Совершенствование общего законодательства ЕАЭС продолжается, заявил Путин

Президент Путин: совершенствование общего законодательства ЕАЭС продолжается

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Высшего Евразийского экономического совета
© POOL
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Взаимодействие стран Евразийского экономического союза было весьма продуктивным, несмотря на сложные условия на фоне пандемии коронавируса и волатильность на мировых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего совета интеграционного объединения.
"Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, и волатильность на глобальных рынках взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
13:17
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Президент отметил, что процесс совершенствования общего законодательства Евразийского экономического союза продолжается, страны организации активно устраняют препятствия для перемещения товаров и услуг.
"Хотел бы с удовлетворением отметить, что продолжается процесс совершенствования общего законодательства Евразийского союза. Оно приводится в соответствие с новыми масштабными задачами интеграционного строительства. Министерства и ведомства экономического блока наших стран вместе с евразийской экономической комиссией активно занимаются выявлением и устранением препятствий на пути свободного движения товаров и рабочей силы", - сказал Путин.
Президент заявил, что Россия выступает за принятие на заседании Высшего совета ЕАЭС документа об электронных навигационных пломбах, который позволит прозрачно отслеживать перемещение грузов.
"Сегодня на наше утверждение вынесено подготовленное по инициативе России соглашение о применении в ЕАЭС электронных навигационных пломб. Хочу еще раз вернуться к тому, что мы это обсуждали несколько лет назад. они (пломбы - ред.) позволяют отслеживать трансграничные перевозки грузов, надежно гарантировать сохранность товаров и упростить процедуру их оформления на границе. Это в значительной степени снижает озабоченности других стран, которые присматриваются к работе нашего объединения и являются сегодня наблюдателями", - сказал Путин во время заседания Высшего совета интеграционного объединения.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
13:38
Путин призвал ЕврАзЭС нарастить сотрудничество по климату
По его словам, использование таких пломб безусловно повысит транспарентность таможенных операций, позитивно скажется на развитии сектора транспортных услуг на территории ЕАЭС.
Путин отметил, что эти пломбы сделают привлекательными транспортные маршруты для транзитных перевозок грузов между Европой и азиатско-тихоокеанским регионом.
"У России имеются и ряд других предложений по обеспечению прозрачности рынка товаров и услуг ЕАЭС. Мы надеемся на их поддержку со стороны партнеров по интеграции. В частности, речь идет о более широком внедрении механизмов маркировки товаров, которые уже успешно применяются на отдельных товарных позициях. Эта практика показала свою эффективность в решении таких задач, как борьба с нелегальным товарооборотом, особенно в потребительском секторе, увеличении налоговых поступлений в бюджет стран-участниц, создание конкурентно способной среды для бизнеса", - пояснил Путин.
Президент РФ добавил, что Россия последовательно выступает за дальнейшее расширение в рамках ЕАЭС взаимовыгодной промышленной кооперации.
Путин сообщил, что Россия поддерживает проекты совместных документов, касающихся дальнейшего развития единого рынка услуг, в том числе в таких секторах. как строительство, аудит.
 
Владимир ПутинЕвразийский экономический союзРоссияЕвропаЕвразийский Союз
 
 
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