Эксперт прокомментировал провокацию Киева с кораблем в Керченском проливе
Эксперт Бондаренко: Киев планировал провокацию с кораблем к беседе Зеленского и Байдена
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Украина специально подобрала время для провокации с кораблем в Керченском проливе во время переговоров украинского и американского президентов, чтобы показать США, как Киев может действовать, считает украинский политолог Кость Бондаренко.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
"Я думаю, что специально было подобрано время (с инцидентом с кораблем – ред.) как раз к переговорному процессу (Зеленского и Байдена - ред.), соответственно, чтобы показать, как мы можем действовать", - сказал Бондаренко РИА Новости в пятницу. По мнению эксперта, ситуация была опасной.
Зеленский и Байден в четверг вечером провели телефонный разговор. Президент США проинформировал Зеленского о своей беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.