https://ria.ru/20211210/provokatsiya-1763129988.html

Эксперт прокомментировал провокацию Киева с кораблем в Керченском проливе

Эксперт прокомментировал провокацию Киева с кораблем в Керченском проливе - РИА Новости, 10.12.2021

Эксперт прокомментировал провокацию Киева с кораблем в Керченском проливе

Украина специально подобрала время для провокации с кораблем в Керченском проливе во время переговоров украинского и американского президентов, чтобы показать... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:42

2021-12-10T14:42

2021-12-10T14:42

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украина

киев

сша

владимир путин

джо байден

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Украина специально подобрала время для провокации с кораблем в Керченском проливе во время переговоров украинского и американского президентов, чтобы показать США, как Киев может действовать, считает украинский политолог Кость Бондаренко.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров."Я думаю, что специально было подобрано время (с инцидентом с кораблем – ред.) как раз к переговорному процессу (Зеленского и Байдена - ред.), соответственно, чтобы показать, как мы можем действовать", - сказал Бондаренко РИА Новости в пятницу. По мнению эксперта, ситуация была опасной.Зеленский и Байден в четверг вечером провели телефонный разговор. Президент США проинформировал Зеленского о своей беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763083115.html

https://ria.ru/20211210/soglasheniya-1763048012.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив, россия