https://ria.ru/20211210/provokatsiya-1763088088.html

Эксперт назвал цель украинской провокации в районе Керченского пролива

Эксперт назвал цель украинской провокации в районе Керченского пролива - РИА Новости, 10.12.2021

Эксперт назвал цель украинской провокации в районе Керченского пролива

Провокацией в районе Керченского пролива Киев "зондировал" реакции одновременно США и России, считает российский политолог Андрей Суздальцев. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:46

2021-12-10T11:46

2021-12-10T11:46

в мире

украина

военно-морские силы украины

андрей суздальцев

керченский пролив

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Провокацией в районе Керченского пролива Киев "зондировал" реакции одновременно США и России, считает российский политолог Андрей Суздальцев.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров."(В Киеве - ред.) частично понимали и частично знали суть переговоров между президентами США и России (7 декабря - ред.). Направление корабля, выход его к Керченскому проливу, куда он пройти никак не мог, это был такой зондаж. Зондаж не только российской стороны, как она отреагирует, но и зондаж американской стороны и (того), как она отреагирует", - сказал Суздальцев РИА Новости. По его словам, "украинская сторона хотела удостовериться" в том, что США не будут вмешиваться в случае возможного обострения между РФ и Украиной. При этом Суздальцев не считает, что Киев планировал сорвать диалог США и РФ после переговоров лидеров двух стран ранее на этой неделе, а хотел понять одновременно реакцию Вашингтона и Москвы на случившееся.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763060667.html

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в мире, украина, военно-морские силы украины, андрей суздальцев, керченский пролив, россия