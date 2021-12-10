https://ria.ru/20211210/provokatsiya-1763055957.html

На Украине уже не скрывают, что готовят военную провокацию против России

На Украине заявили о подготовке военной провокации против России - РИА Новости, 10.12.2021

На Украине уже не скрывают, что готовят военную провокацию против России

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива утверждает, что Киев и его партнеры готовят военную провокацию против России. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T04:38

2021-12-10T04:38

2021-12-10T08:27

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сша

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нато

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива утверждает, что Киев и его партнеры готовят военную провокацию против России.Таким образом, считает Кива, они пытаются убить двух зайцев: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток — 2", а киевские власти смогут "списать свои провалы, голод и холод <…> на войну".Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину в конце января, депутат назвал первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в это время Украину ждет "пик экономического краха"."Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию", — добавил политик.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле отмечают, что Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211209/donbass-1762907741.html

https://ria.ru/20211209/militarizatsiya-1762959868.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, великобритания, нато, северный поток — 2, россия