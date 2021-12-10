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На Украине уже не скрывают, что готовят военную провокацию против России
На Украине заявили о подготовке военной провокации против России - РИА Новости, 10.12.2021
На Украине уже не скрывают, что готовят военную провокацию против России
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива утверждает, что Киев и его партнеры готовят военную провокацию против России. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T04:38
2021-12-10T08:27
в мире
украина
киев
сша
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нато
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива утверждает, что Киев и его партнеры готовят военную провокацию против России.Таким образом, считает Кива, они пытаются убить двух зайцев: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток — 2", а киевские власти смогут "списать свои провалы, голод и холод &lt;…&gt; на войну".Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину в конце января, депутат назвал первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в это время Украину ждет "пик экономического краха"."Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию", — добавил политик.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле отмечают, что Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211209/donbass-1762907741.html
https://ria.ru/20211209/militarizatsiya-1762959868.html
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в мире, украина, киев, сша, великобритания, нато, северный поток — 2, россия
04:38 10.12.2021 (обновлено: 08:27 10.12.2021)
 
На Украине заявили о подготовке военной провокации против России

Депутат Рады Кива: Киев вместе с Западом готовит военную провокацию против России в январе

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива утверждает, что Киев и его партнеры готовят военную провокацию против России.

"Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами — США и Великобританией — готовят на конец января военную провокацию с Россией", — написал он в Telegram.

Таким образом, считает Кива, они пытаются убить двух зайцев: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток — 2", а киевские власти смогут "списать свои провалы, голод и холод <…> на войну".
Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину в конце января, депутат назвал первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в это время Украину ждет "пик экономического краха".
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"Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию", — добавил политик.
Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле отмечают, что Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
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В миреУкраинаКиевСШАВеликобританияНАТОСеверный поток — 2Россия
 
 
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