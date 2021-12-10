https://ria.ru/20211210/provokatsiya-1763055957.html
На Украине уже не скрывают, что готовят военную провокацию против России
На Украине заявили о подготовке военной провокации против России - РИА Новости, 10.12.2021
На Украине уже не скрывают, что готовят военную провокацию против России
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива утверждает, что Киев и его партнеры готовят военную провокацию против России. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T04:38
2021-12-10T04:38
2021-12-10T08:27
в мире
украина
киев
сша
великобритания
нато
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967406_0:39:1772:1036_1920x0_80_0_0_30307a26c04c56d5794a0eede68bdd03.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива утверждает, что Киев и его партнеры готовят военную провокацию против России.Таким образом, считает Кива, они пытаются убить двух зайцев: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток — 2", а киевские власти смогут "списать свои провалы, голод и холод <…> на войну".Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину в конце января, депутат назвал первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в это время Украину ждет "пик экономического краха"."Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию", — добавил политик.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле отмечают, что Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211209/donbass-1762907741.html
https://ria.ru/20211209/militarizatsiya-1762959868.html
украина
киев
сша
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967406_98:0:1674:1182_1920x0_80_0_0_b93ee72293f81026667d05b14f411e97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, великобритания, нато, северный поток — 2, россия
04:38 10.12.2021 (обновлено: 08:27 10.12.2021)
На Украине заявили о подготовке военной провокации против России
Депутат Рады Кива: Киев вместе с Западом готовит военную провокацию против России в январе