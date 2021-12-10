https://ria.ru/20211210/prokuratura-1763075809.html
Прокуратура проверит задержку электричек на Ярославском направлении МЖД
Прокуратура проверит задержку электричек на Ярославском направлении МЖД - РИА Новости, 10.12.2021
Прокуратура проверит задержку электричек на Ярославском направлении МЖД
Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:57
2021-12-10T10:57
2021-12-10T10:57
происшествия
ивантеевка
московская железная дорога
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.По информации ведомства, 10 декабря около в 6.38 на станции Ивантеевка по техническим причинам (сломался токоприемник) произошла остановка поезда Москва-Фрязино. Задержка в отправлении поездов составила около получаса.Прокуратурой инициирована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования."Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги по направлению в Москву", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211209/prokuratura-1762988509.html
ивантеевка
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происшествия, ивантеевка, московская железная дорога, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Прокуратура проверит задержку электричек на Ярославском направлении МЖД
Прокуратура проверит задержку электропоездов на Ярославском направлении МЖД