https://ria.ru/20211210/prokuratura-1763075809.html

Прокуратура проверит задержку электричек на Ярославском направлении МЖД

Прокуратура проверит задержку электричек на Ярославском направлении МЖД - РИА Новости, 10.12.2021

Прокуратура проверит задержку электричек на Ярославском направлении МЖД

Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:57

2021-12-10T10:57

2021-12-10T10:57

происшествия

ивантеевка

московская железная дорога

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.По информации ведомства, 10 декабря около в 6.38 на станции Ивантеевка по техническим причинам (сломался токоприемник) произошла остановка поезда Москва-Фрязино. Задержка в отправлении поездов составила около получаса.Прокуратурой инициирована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования."Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги по направлению в Москву", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211209/prokuratura-1762988509.html

ивантеевка

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происшествия, ивантеевка, московская железная дорога, московская межрегиональная транспортная прокуратура