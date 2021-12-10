https://ria.ru/20211210/proisshestvie-1763169726.html

Полицейский застрелил жителя Алтая, не отдававшего знакомым их сына

Полицейский застрелил жителя Алтая, не отдававшего знакомым их сына - РИА Новости, 10.12.2021

Полицейский застрелил жителя Алтая, не отдававшего знакомым их сына

Полицейский застрелил жителя Алтайского края, который удерживал дома сына знакомых и напал на правоохранителей с железным прутом, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:53

2021-12-10T16:53

2021-12-10T18:31

происшествия

алтайский край

рубцовск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 10 дек — РИА Новости. Полицейский застрелил жителя Алтайского края, который удерживал дома сына знакомых и напал на правоохранителей с железным прутом, рассказали РИА Новости в пресс-службе полиции по региону.Как сообщают в соцсетях, к ранее судимому жителю Рубцовска и его сожительнице пришла в гости пара с тремя детьми. Между гостями и хозяевами произошел конфликт, в итоге гостей выпроводили, не дав забрать шестилетнего сына. Хозяин ударил одного из прибывших полицейских железным прутом, и после предупредительных выстрелов коллега пострадавшего открыл огонь на поражение.В управлении СК по региону РИА Новости заявили, что пока не комментируют этот инцидент.

https://ria.ru/20211209/mfts-1762956165.html

алтайский край

рубцовск

россия

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происшествия, алтайский край, рубцовск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия