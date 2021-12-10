https://ria.ru/20211210/premiya-1763179862.html

Объявлены победители XI ежегодной Премии "Время инноваций-2021"

Объявлены победители XI ежегодной Премии "Время инноваций-2021" - РИА Новости, 10.12.2021

Объявлены победители XI ежегодной Премии "Время инноваций-2021"

Именно инновации делают нашу жизнь комфортней, а бизнес эффективней, оперативно реагируя на вызовы внешней среды. 6-7 декабря в Дубае уже в одиннадцатый раз... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:34

2021-12-10T17:34

2021-12-10T17:34

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МОСКВА, 10 дек - Пресс-служба Форума и Премии "Время инноваций". Именно инновации делают нашу жизнь комфортней, а бизнес эффективней, оперативно реагируя на вызовы внешней среды. 6-7 декабря в Дубае уже в одиннадцатый раз назвали победителей ежегодной Премии "Время инноваций", вручаемой за лучшие кейсы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.Торжественной церемонии награждения победителей предшествовал международный Форум, который впервые прошел в рамках деловой программы павильона России на "Экспо-2020" – выставке всемирных технологических достижений, где встретились более сорока спикеров из шести стран, в числе которых председатель совета директоров Azertelecom Фуад Аллахвердиев, советник генерального директора по инновационному развитию авиакомпании "Аэрофлот" Андрей Полозов-Яблонский, вице-президент и начальник департамента карточных продуктов и услуг Газпромбанка Дмитрий Лепехин, директор департамента инноваций компании "Магнит" Евгений Джамалов, руководитель комитета по управлению изменениями ассоциации Digital Expert, управляющий партнер Train Your Brain Оксана Набок, президент по расширению прав и возможностей женщин и молодежи Лайла Раххал Эль Атфани.Торжественная церемония награждения победителей Премии "Время инноваций" стала завершением мероприятия. Независимой награды в этом году были удостоены более шестидесяти компаний, в числе которых Газпромбанк, Трансмашхолдинг, Innotech, ФГ "ФИНАМ", AEIP, Школа управления СКОЛКОВО, BSL, Дон Строй Технологии, Инновационный центр Ай-Теко, NL International, Аэрофлот, Аксиома-Софт, Магнит, журнал "Профиль", Сбербанк, СУЭК, Страховой Дом ВСК, Samsung Electronics, Газета.ru, ВТБ Арена, Центр инновационного развития – филиал "РЖД", СК "Ингосстрах-Жизнь", Мосгорломбард, Расчетные решения.Внедрение инновационных технологий в промышленности – залог успешного развития рынка и экономики страны в целом, самые прорывные из них становятся стратегическими. Директор компании AEIP Кинга Сабо рассказала об одной из таких разработок: "Нашей целью было создать технологию, которая даст максимальную независимость мировой промышленности, особенно остро необходимой в сегодняшних условиях нарушения привычных экономических взаимодействий. И мы создали технологию VTPM, которая открывает новые возможности, меняя производство и экономику. VTPM – это целенаправленное усилие инженеров и организаторов совершить настоящий прорыв в стремительно растущей индустрии. И нам это удалось, создав ПРОМПРИНТЕР – первый 3D-принтер на основе VTPM, который мы с гордостью можем назвать революцией в области аддитивных технологий".Россия стала первой страной, получившей право на использование этой принципиально новой технологии 3D-печати. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве по сборке, продвижению, продажам и обслуживанию по самым высоким производственным стандартам. Со стороны ОАЭ соглашение подписала директор компании-правообладателя AEIP Кинга Сабо, с российской стороны – замдиректора НПО ГКМП по специальным вопросам Дмитрий Алфимов.Новаторские идеи в продуктах, которыми мы пользуемся ежедневно, общество оценивает по достоинству. Яркий пример – начисление кэшбэка на банковскую карту, которая подстраивается под покупки клиента и автоматически начисляет повышенный кэшбэк в категориях наибольших трат за месяц. "Применение инновационных подходов – один из важнейших критериев, на которые Газпромбанк ориентируется при разработке своих продуктов и услуг. Среди таких, например, наша флагманская Умная карта. Победа сразу в нескольких номинациях на премии "Время инноваций" – яркое доказательство того, что готовность мыслить нестандартно и идти новым путем действительно востребованы", – прокомментировал победу вице-президент, начальник департамента карточных продуктов и услуг Газпромбанка Дмитрий Лепехин.За последние годы многие сферы, от IT до фармацевтики, совершили технологический прорыв, который помогает не только преумножать экономический потенциал, но и увеличивает свое влияние на мировое сообщество. "Инновации и технологии стали главными драйверами трансформации. Решения на базе искусственного интеллекта и экосистемы, которые развивает fintech, захватывают рынок. Миссия Innotech – вносить вклад в развитие цифровой реальности, предлагая передовые решения для бизнеса. Награда "Время инноваций" – лучшее признание того, что мы на верном пути", – прокомментировала директор по маркетингу ГК "Иннотех" Юлия Пославская.Технологии развиваются все быстрее, и важно идти в ногу со временем, разрабатывая решения, которые опережают настоящее и предлагают качественно новые продукты. Именно такие технологии внедряет компания BSL, ставшая лауреатом Премии. "Участие в Премии "Время Инноваций" для нас – это, в первую очередь, справедливая профессиональная оценка наших проектов на международном уровне. А звание лауреата – знак качества и подтверждение того, что мы делаем действительно достойный и уникальный продукт. Для BSL очень ценно, что в этом году экспертное сообщество высоко отметило нашу разработку", – сообщил CEO BSL Сергей Костин.Видеть результат, который является следствием долгой и кропотливой работы, бывает чрезвычайно важно. Но иногда только физического результата недостаточно – важно, чтобы эксперты и сами пользователи оценили инновацию по заслугам. "Рады и горды за победу – в такие моменты ярче понимаешь, что наша огромная команда влияет на развитие технологии и создаёт тренды того, как нужно работать в этой сфере. В России за годы нашей работы возведено множество объектов – школы, сады, детские лагеря, стадионы, дома, но технология ЛСТК всё ещё остаётся новой и незнакомой. Это значит, что нам предстоит еще большая работа и развитие", – сообщил основатель международной сети заводов ЛСТК "Фабрика Каркасов" Владимир Лозенко.Важно понимать, что инновации нужны не только бизнесу самому по себе – потребитель, вот для кого создается конечный продукт. "С 2003 года компания NL активно развивает рынок функционального питания, за это время наши инновации помогли многим людям улучшить качество жизни, сформировать привычки правильного питания. Наша новинка – коктейль-конструктор UP2U – позволит каждый день создавать новые вкусы, варьировать наполнение за счет суперфудов и топпингов с учетом потребностей организма", – сообщила исполнительный директор компании NL International Олеся Баль.Премия "Время инноваций" учреждена Фондом "Социальные проекты и программы" в 2011 году. Ежегодно Экспертный совет, в состав которого входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти, выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы