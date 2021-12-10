https://ria.ru/20211210/predosterezhenie-1763057418.html

В Госдуме предостерегли Украину от прорыва через Керченский пролив

В Госдуме предостерегли Украину от прорыва через Керченский пролив - РИА Новости, 10.12.2021

В Госдуме предостерегли Украину от прорыва через Керченский пролив

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предостерег украинские власти от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T06:41

2021-12-10T06:41

2021-12-10T10:06

симферополь

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

петр порошенко

военно-морские силы украины

михаил шеремет

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предостерег украинские власти от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив, — в противном случае, по его словам, их корабли ждет незавидная участь. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.По его словам, действия украинских военных создают угрозу международному судоходству, а киевские власти так и не вынесли уроков после своей же провокации 2018 года."Нет никаких сложностей для прохода пролива. Надо просто выполнить элементарные требования и заблаговременно подать заявку. А так налицо явная провокация. В ответ мы должны задействовать механизм жестких санкций, может энергетического характера, чтобы впредь неповадно было заниматься созданием точек эскалации у наши границ", — сказал депутат."Будет адекватный ответ"О том, что случилась провокация в разговоре с агентством ранее также заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."Украине такие провокации не стоит устраивать. Серьезной угрозы они на самом деле не представляют — они всегда получат адекватный ответ. Более того, мы помним 2018 год, когда они попытались это сделать - были предприняты очень профессиональные и своевременные меры", — сказал Шахгошев.По мнению депутата, военной угрозы для России нет, но такие провокации создают препятствия для гражданских судов в акватории.Движение к проливуПо данным ФСБ, 9 декабря в 09:12 "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на проход, как требует российское законодательство, не поступало. На украинском корабле сообщили, что не планируют проходить через пролив.Затем корабль развернулся обратно. Это произошло в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.Как заявил изданию Lb.ua украинский министр обороны Алексей Резников "Донбасс" находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он выразил удивление, что Москва увидела угрозу со стороны поисково-спасательного судна без оружия.Украинские корабли ранее нарушали российские границы. Так, в ноябре 2018 года два катера и буксир ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования пограничников. Корабли и их команды задержали. В сентябре 2019 года людей передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.

https://ria.ru/20211210/provokatsiya-1763055957.html

https://ria.ru/20211210/korabl-1763048942.html

https://ria.ru/20211209/korabl-1763045369.html

симферополь

керченский пролив

черное море

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симферополь, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, петр порошенко, военно-морские силы украины, михаил шеремет, керченский пролив, черное море, россия