06:41 10.12.2021 (обновлено: 10:06 10.12.2021)
В Госдуме предостерегли Украину от прорыва через Керченский пролив
Депутат Госдумы Шеремет: за провокацией корабля ВМС Украины стоит президент Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предостерег украинские власти от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив, — в противном случае, по его словам, их корабли ждет незавидная участь. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
"За этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины. Без отмашки президента Украины ничего бы этого не было. В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждет незавидная участь. Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства. При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ", — сказал Шеремет.
По его словам, действия украинских военных создают угрозу международному судоходству, а киевские власти так и не вынесли уроков после своей же провокации 2018 года.
"Нет никаких сложностей для прохода пролива. Надо просто выполнить элементарные требования и заблаговременно подать заявку. А так налицо явная провокация. В ответ мы должны задействовать механизм жестких санкций, может энергетического характера, чтобы впредь неповадно было заниматься созданием точек эскалации у наши границ", — сказал депутат.
"Будет адекватный ответ"
О том, что случилась провокация в разговоре с агентством ранее также заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Украине такие провокации не стоит устраивать. Серьезной угрозы они на самом деле не представляют — они всегда получат адекватный ответ. Более того, мы помним 2018 год, когда они попытались это сделать - были предприняты очень профессиональные и своевременные меры", — сказал Шахгошев.
По мнению депутата, военной угрозы для России нет, но такие провокации создают препятствия для гражданских судов в акватории.
Движение к проливу
По данным ФСБ, 9 декабря в 09:12 "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на проход, как требует российское законодательство, не поступало. На украинском корабле сообщили, что не планируют проходить через пролив.
Затем корабль развернулся обратно. Это произошло в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Как заявил изданию Lb.ua украинский министр обороны Алексей Резников "Донбасс" находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он выразил удивление, что Москва увидела угрозу со стороны поисково-спасательного судна без оружия.
Украинские корабли ранее нарушали российские границы. Так, в ноябре 2018 года два катера и буксир ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования пограничников. Корабли и их команды задержали. В сентябре 2019 года людей передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Вчера, 23:49Корабль управления "Донбасс"