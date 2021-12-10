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Партии Болгарии договорились о правительственной коалиции
Партии Болгарии договорились о правительственной коалиции - РИА Новости, 10.12.2021
Партии Болгарии договорились о правительственной коалиции
Политические партии Болгарии договорились о правительственной коалиции, вскоре они должны объявить о составе Совета министров, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T19:52
2021-12-10T19:52
в мире
болгария
болгарская социалистическая партия
румен радев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Политические партии Болгарии договорились о правительственной коалиции, вскоре они должны объявить о составе Совета министров, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).По его данным, коалиционное соглашение было достигнуто в пятницу между партиями "Продолжаем перемены", "Есть такой народ",&nbsp; Болгарской социалистической партией и правоцентристской коалицией "Демократическая Болгария"."Соглашение только что подписали все наши партнеры по коалиции ... Мы дали каждому партнеру право назначать своих представителей в рамках этого соглашения ... Мы ожидаем от них, что эти люди (предлагамые на посты - ред.) выполнят свою работу, а если нет -&nbsp; все они будут привлечены к ответственности. Если удастся, эта коалиция станет исторической для Болгарии", - сказал радио лидер партии "Продолжаем перемены" и кандидат в премьеры Кирилл Петков.В субботу утром президент Болгарии Румен Радев передаст мандат на формирование правительства&nbsp; партии "Продолжаем перемены". Позднее в тот же день партии должны представить структуру и состав Совета министров в Национальном собрании (парламенте) Болгарии.В Болгарии 21 ноября прошел второй тур президентских выборов, на которых одержал победу действующий президент Румен Радев, набравший 66,72% голосов. Неделей ранее, 14 ноября, на третьих в этом году парламентских выборах первое место заняла созданная в сентябре центристская партия "Продолжаем перемены".
https://ria.ru/20211123/radev-1760384552.html
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в мире, болгария, болгарская социалистическая партия, румен радев
19:52 10.12.2021
 
Партии Болгарии договорились о правительственной коалиции

Партии Болгарии достигли коалиционного соглашения о формировании правительства

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии. Архивное фото
Флаг Болгарии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Политические партии Болгарии договорились о правительственной коалиции, вскоре они должны объявить о составе Совета министров, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По его данным, коалиционное соглашение было достигнуто в пятницу между партиями "Продолжаем перемены", "Есть такой народ",  Болгарской социалистической партией и правоцентристской коалицией "Демократическая Болгария".
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"Соглашение только что подписали все наши партнеры по коалиции ... Мы дали каждому партнеру право назначать своих представителей в рамках этого соглашения ... Мы ожидаем от них, что эти люди (предлагамые на посты - ред.) выполнят свою работу, а если нет -  все они будут привлечены к ответственности. Если удастся, эта коалиция станет исторической для Болгарии", - сказал радио лидер партии "Продолжаем перемены" и кандидат в премьеры Кирилл Петков.
В субботу утром президент Болгарии Румен Радев передаст мандат на формирование правительства  партии "Продолжаем перемены". Позднее в тот же день партии должны представить структуру и состав Совета министров в Национальном собрании (парламенте) Болгарии.
В Болгарии 21 ноября прошел второй тур президентских выборов, на которых одержал победу действующий президент Румен Радев, набравший 66,72% голосов. Неделей ранее, 14 ноября, на третьих в этом году парламентских выборах первое место заняла созданная в сентябре центристская партия "Продолжаем перемены".
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В миреБолгарияБолгарская социалистическая партияРумен Радев
 
 
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