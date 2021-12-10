https://ria.ru/20211210/prava-1763141335.html
Москалькова призвала разработать новые проекты по защите прав человека
Москалькова призвала разработать новые проекты по защите прав человека - РИА Новости, 10.12.2021
Москалькова призвала разработать новые проекты по защите прав человека
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о важности разработки новых законопроектов, связанных с усилением гарантий прав человека... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:28
2021-12-10T15:28
2021-12-10T15:29
общество
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о важности разработки новых законопроектов, связанных с усилением гарантий прав человека в условиях пандемии."Очень важно поучаствовать, а может быть даже взять инициативу на себя, в части разработки законопроектов, связанных с усилением гарантий прав человека в отдельных отраслях права в условиях пандемии", - сказала Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24".На вопрос, увеличилось ли число обращений, поступивших в аппарат российского омбудсмена, связанных с ковидными ограничениями, Москалькова ответила: "Конечно, стало больше жалоб, но не только в связи с пандемией".
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общество, татьяна москалькова, россия
15:28 10.12.2021 (обновлено: 15:29 10.12.2021)
Москалькова призвала разработать новые проекты по защите прав человека
Омбудсмен Москалькова призвала разработать новые законопроекты по защите прав человека