https://ria.ru/20211210/prava-1763141335.html

Москалькова призвала разработать новые проекты по защите прав человека

Москалькова призвала разработать новые проекты по защите прав человека - РИА Новости, 10.12.2021

Москалькова призвала разработать новые проекты по защите прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о важности разработки новых законопроектов, связанных с усилением гарантий прав человека... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:28

2021-12-10T15:28

2021-12-10T15:29

общество

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о важности разработки новых законопроектов, связанных с усилением гарантий прав человека в условиях пандемии."Очень важно поучаствовать, а может быть даже взять инициативу на себя, в части разработки законопроектов, связанных с усилением гарантий прав человека в отдельных отраслях права в условиях пандемии", - сказала Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24".На вопрос, увеличилось ли число обращений, поступивших в аппарат российского омбудсмена, связанных с ковидными ограничениями, Москалькова ответила: "Конечно, стало больше жалоб, но не только в связи с пандемией".

https://ria.ru/20211210/prava-1762727820.html

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общество, татьяна москалькова, россия