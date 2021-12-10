https://ria.ru/20211210/posolstvo-1763155228.html

США не идут навстречу в вопросах функционирования посольства, заявил Рябков

США не идут навстречу в вопросах функционирования посольства, заявил Рябков - РИА Новости, 10.12.2021

США не идут навстречу в вопросах функционирования посольства, заявил Рябков

США не идут навстречу в вопросах функционирования посольства и продолжают навязывать свои неприемлемые схемы ротации и сроков командировок дипломатов, заявил... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:00

2021-12-10T16:00

2021-12-10T16:00

в мире

сша

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США не идут навстречу в вопросах функционирования посольства и продолжают навязывать свои неприемлемые схемы ротации и сроков командировок дипломатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По главным аспектам, по вопросам продолжительности пребывания персонала, по вопросам восстановления нормального визового обслуживания российских граждан у нас здесь в России и по ряду других аспектов на встречу нам ... не идут (США - ред.)", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, США "продолжают линию по навязыванию нам своих совершенно неприемлемых схем и моделей организации ротации дипперсонала, сроках пребывания в командировках".

https://ria.ru/20211209/shantazh-1762987989.html

сша

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сергей рябков, россия