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В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.12.2021
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:01
2021-12-10T16:01
2021-12-10T17:40
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 2.00 воскресенья."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 11.00 воскресенья.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
16:01 10.12.2021 (обновлено: 17:40 10.12.2021)
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области