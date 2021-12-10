https://ria.ru/20211210/podrostok-1763119417.html

В Калининградской области задержали подозреваемого в убийстве подростка

В Калининградской области задержали подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 10.12.2021

В Калининградской области задержали подозреваемого в убийстве подростка

Подросток из Калининградской области умер от более 20 ножевых ранений, подозревается его дальний родственник, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:56

2021-12-10T13:56

2021-12-10T14:06

происшествия

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подросток из Калининградской области умер от более 20 ножевых ранений, подозревается его дальний родственник, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным СК, тело 16-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями обнаружили 8 октября прохожие на улице Майской в поселке Добровольск Краснознаменского района. По данному факту было возбуждено дело. Следователи и оперативники установили, что к убийству причастен его 34-летний дальний родственник, проживающий в том же поселке."Обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес не менее 23-х ударов ножом несовершеннолетнему. От полученных ранений юноша умер на месте преступления, а обвиняемый с места преступления скрылся", - говорится в сообщении.Отмечается, что свою причастность к преступлению мужчина отрицает, однако ряд доказательств подтверждает его причастность к убийству подростка."Мужчина задержан в качестве подозреваемого и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)... Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211210/izbienie-1763111797.html

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происшествия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия