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Меркель сравняли с Гитлером и Геббельсом
В Польше Меркель поставили в один ряд с Гитлером и Геббельсом - РИА Новости, 10.12.2021
Меркель сравняли с Гитлером и Геббельсом
В Варшаве развесили плакаты с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в одном ряду с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Об этом сообщает... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:11
2021-12-10T13:11
в мире
адольф гитлер
германия
польша
ангела меркель
йозеф геббельс
хайко маас
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В Варшаве развесили плакаты с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в одном ряду с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Об этом сообщает телеканал N-TV.По данным СМИ, акция была организована по инициативе скандально известного художника Войцеха Коркуча в преддверии визита в Польшу нового главы МИД Германии Анналены Берблок.Отмечается, что помимо экс-канцлера на плакатах изображены бывшие министр иностранных дел Германии Хайко Маас и президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а также немецкий посол в Варшаве Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен.На них также присутствуют логотипы правых националистических СМИ и символ Министерства культуры Польши. По информации телеканала, проект профинансировал фонд, приближенный к правительству. Несколько лет назад Польша подняла вопрос об обязанности Германии выплатить республике репарации за потери времен Второй мировой войны. С этой целью была создана специальная парламентская комиссия для подсчета соответствующей суммы.В свою очередь, в Германии неоднократно заявляли об отсутствии намерений осуществлять выплаты Польше. Берлин считает, что уже выплатил крупную сумму и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.Варшава продолжает считать этот вопрос открытым.
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в мире, адольф гитлер, германия, польша, ангела меркель, йозеф геббельс, хайко маас
13:11 10.12.2021
 
В Польше Меркель поставили в один ряд с Гитлером и Геббельсом

N-TV: в Варшаве развесили плакаты с экс-канцлером Германии Меркель в одном ряду с Гитлером

© AP Photo / Markus Schreiber, file Ангела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В Варшаве развесили плакаты с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в одном ряду с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Об этом сообщает телеканал N-TV.
По данным СМИ, акция была организована по инициативе скандально известного художника Войцеха Коркуча в преддверии визита в Польшу нового главы МИД Германии Анналены Берблок.
Отмечается, что помимо экс-канцлера на плакатах изображены бывшие министр иностранных дел Германии Хайко Маас и президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а также немецкий посол в Варшаве Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен.
"Уважаемый господин Фрайтаг, не могли бы немецкие власти наконец признать скандальное беззаконие Германии и выплатить Польше репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны?" — написано на баннерах.
На них также присутствуют логотипы правых националистических СМИ и символ Министерства культуры Польши. По информации телеканала, проект профинансировал фонд, приближенный к правительству.

Несколько лет назад Польша подняла вопрос об обязанности Германии выплатить республике репарации за потери времен Второй мировой войны. С этой целью была создана специальная парламентская комиссия для подсчета соответствующей суммы.
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В свою очередь, в Германии неоднократно заявляли об отсутствии намерений осуществлять выплаты Польше. Берлин считает, что уже выплатил крупную сумму и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Варшава продолжает считать этот вопрос открытым.
 
В миреАдольф ГитлерГерманияПольшаАнгела МеркельЙозеф ГеббельсХайко Маас
 
 
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