Меркель сравняли с Гитлером и Геббельсом

В Польше Меркель поставили в один ряд с Гитлером и Геббельсом
N-TV: в Варшаве развесили плакаты с экс-канцлером Германии Меркель в одном ряду с Гитлером
© AP Photo / Markus Schreiber, file Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber, file
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В Варшаве развесили плакаты с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в одном ряду с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Об этом сообщает телеканал N-TV.
По данным СМИ, акция была организована по инициативе скандально известного художника Войцеха Коркуча в преддверии визита в Польшу нового главы МИД Германии Анналены Берблок.
Vor Baerbocks Polen-Besuch: Plakate machen Stimmung gegen Deutschland— Lederwalze (@lederwalze) December 9, 2021
...auf denen Angela Merkel in eine Reihe mit Hitler und Goebbels gestellt wird. Ziel des Nazivergleichs sind Forderungen nach Reparationszahlungen - zumindest vordergründig.https://t.co/iGJIQxrDQ4
Отмечается, что помимо экс-канцлера на плакатах изображены бывшие министр иностранных дел Германии Хайко Маас и президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а также немецкий посол в Варшаве Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен.
"Уважаемый господин Фрайтаг, не могли бы немецкие власти наконец признать скандальное беззаконие Германии и выплатить Польше репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны?" — написано на баннерах.
На них также присутствуют логотипы правых националистических СМИ и символ Министерства культуры Польши. По информации телеканала, проект профинансировал фонд, приближенный к правительству.
Несколько лет назад Польша подняла вопрос об обязанности Германии выплатить республике репарации за потери времен Второй мировой войны. С этой целью была создана специальная парламентская комиссия для подсчета соответствующей суммы.
Несколько лет назад Польша подняла вопрос об обязанности Германии выплатить республике репарации за потери времен Второй мировой войны. С этой целью была создана специальная парламентская комиссия для подсчета соответствующей суммы.
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В свою очередь, в Германии неоднократно заявляли об отсутствии намерений осуществлять выплаты Польше. Берлин считает, что уже выплатил крупную сумму и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Варшава продолжает считать этот вопрос открытым.