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Меркель сравняли с Гитлером и Геббельсом

В Польше Меркель поставили в один ряд с Гитлером и Геббельсом - РИА Новости, 10.12.2021

Меркель сравняли с Гитлером и Геббельсом

В Варшаве развесили плакаты с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в одном ряду с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Об этом сообщает... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:11

2021-12-10T13:11

2021-12-10T13:11

в мире

адольф гитлер

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польша

ангела меркель

йозеф геббельс

хайко маас

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В Варшаве развесили плакаты с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в одном ряду с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Об этом сообщает телеканал N-TV.По данным СМИ, акция была организована по инициативе скандально известного художника Войцеха Коркуча в преддверии визита в Польшу нового главы МИД Германии Анналены Берблок.Отмечается, что помимо экс-канцлера на плакатах изображены бывшие министр иностранных дел Германии Хайко Маас и президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а также немецкий посол в Варшаве Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен.На них также присутствуют логотипы правых националистических СМИ и символ Министерства культуры Польши. По информации телеканала, проект профинансировал фонд, приближенный к правительству. Несколько лет назад Польша подняла вопрос об обязанности Германии выплатить республике репарации за потери времен Второй мировой войны. С этой целью была создана специальная парламентская комиссия для подсчета соответствующей суммы.В свою очередь, в Германии неоднократно заявляли об отсутствии намерений осуществлять выплаты Польше. Берлин считает, что уже выплатил крупную сумму и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.Варшава продолжает считать этот вопрос открытым.

https://ria.ru/20170317/1490305352.html

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в мире, адольф гитлер, германия, польша, ангела меркель, йозеф геббельс, хайко маас