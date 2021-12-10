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Макрон и Зеленский договорились возобновить "нормандский формат"
Макрон и Зеленский договорились возобновить "нормандский формат" - РИА Новости, 10.12.2021
Макрон и Зеленский договорились возобновить "нормандский формат"
Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский во время телефонного разговора в пятницу согласились с необходимостью... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:47
2021-12-10T21:29
в мире
украина
германия
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
"нормандская четверка"
олаф шольц
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский во время телефонного разговора в пятницу согласились с необходимостью возобновления переговоров в "нормандском формате", сообщает Елисейский дворец.Французский лидер в разговоре с Зеленским подтвердил "свою решимость защищать суверенитет и территориальную целостность Украины и поддерживать ее стабильность и безопасность".В коммюнике также сообщается, что Макрон планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни и вновь побеседует с Зеленским 15 декабря на полях саммита "Восточное партнёрство" в Брюсселе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20211209/makron-1763025198.html
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в мире, украина, германия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, "нормандская четверка", олаф шольц, ситуация в днр и лнр, россия, киев, оон, владимир путин, дмитрий песков, нато
20:47 10.12.2021 (обновлено: 21:29 10.12.2021)
 
Макрон и Зеленский договорились возобновить "нормандский формат"

Президенты Макрон и Зеленский договорились возобновить переговоры в "нормандском формате"

© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в "Нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в Нормандском формате - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский во время телефонного разговора в пятницу согласились с необходимостью возобновления переговоров в "нормандском формате", сообщает Елисейский дворец.
"Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в так называемом "нормандском формате" при посредничестве Франции и Германии. С этой точки зрения президент республики обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем инициативы, которые необходимо предпринять для ослабления напряженности и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе", - говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам переговоров двух лидеров.
Французский лидер в разговоре с Зеленским подтвердил "свою решимость защищать суверенитет и территориальную целостность Украины и поддерживать ее стабильность и безопасность".
В коммюнике также сообщается, что Макрон планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни и вновь побеседует с Зеленским 15 декабря на полях саммита "Восточное партнёрство" в Брюсселе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 20:30
Макрон прокомментировал участие США в урегулировании на Украине
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 20:15
Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований в регионе
 
В миреУкраинаГерманияФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон"Нормандская четверка"Олаф ШольцСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКиевООНВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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