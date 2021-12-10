20:47 10.12.2021 (обновлено: 21:29 10.12.2021)
Макрон и Зеленский договорились возобновить "нормандский формат"
Президенты Макрон и Зеленский договорились возобновить переговоры в "нормандском формате"
© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в "Нормандском формате
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский во время телефонного разговора в пятницу согласились с необходимостью возобновления переговоров в "нормандском формате", сообщает Елисейский дворец.
"Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в так называемом "нормандском формате" при посредничестве Франции и Германии. С этой точки зрения президент республики обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем инициативы, которые необходимо предпринять для ослабления напряженности и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе", - говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам переговоров двух лидеров.
Французский лидер в разговоре с Зеленским подтвердил "свою решимость защищать суверенитет и территориальную целостность Украины и поддерживать ее стабильность и безопасность".
В коммюнике также сообщается, что Макрон планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни и вновь побеседует с Зеленским 15 декабря на полях саммита "Восточное партнёрство" в Брюсселе.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.