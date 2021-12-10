https://ria.ru/20211210/peregovory-1763215946.html

Макрон и Зеленский договорились возобновить "нормандский формат"

Макрон и Зеленский договорились возобновить "нормандский формат" - РИА Новости, 10.12.2021

Макрон и Зеленский договорились возобновить "нормандский формат"

Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский во время телефонного разговора в пятницу согласились с необходимостью... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:47

2021-12-10T20:47

2021-12-10T21:29

в мире

украина

германия

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

"нормандская четверка"

олаф шольц

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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский во время телефонного разговора в пятницу согласились с необходимостью возобновления переговоров в "нормандском формате", сообщает Елисейский дворец.Французский лидер в разговоре с Зеленским подтвердил "свою решимость защищать суверенитет и территориальную целостность Украины и поддерживать ее стабильность и безопасность".В коммюнике также сообщается, что Макрон планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни и вновь побеседует с Зеленским 15 декабря на полях саммита "Восточное партнёрство" в Брюсселе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20211209/makron-1763025198.html

https://ria.ru/20211210/lider-1763210446.html

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