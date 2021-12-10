https://ria.ru/20211210/peregovory-1763136226.html

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата - РИА Новости, 10.12.2021

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы "нормандского формата" по... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:06

2021-12-10T15:06

2021-12-10T15:24

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/68/1562196829_0:101:2266:1376_1920x0_80_0_0_98d7c1c30581f4fae4c4580b4813ecfc.jpg

КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, а также энергетику."Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке "нормандского формата" и работе ТКГ (Трехсторонней контактной группы по Донбассу - ред.). Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей", - написал он в Twitter в пятницу. Также он поблагодарил президента Франции за положительную оценку текущих реформ."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20211209/frantsiya-1762901526.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон