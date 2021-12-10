https://ria.ru/20211210/peregovory-1763136226.html
Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата
Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата - РИА Новости, 10.12.2021
Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы "нормандского формата" по... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:06
2021-12-10T15:06
2021-12-10T15:24
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/68/1562196829_0:101:2266:1376_1920x0_80_0_0_98d7c1c30581f4fae4c4580b4813ecfc.jpg
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, а также энергетику."Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке "нормандского формата" и работе ТКГ (Трехсторонней контактной группы по Донбассу - ред.). Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей", - написал он в Twitter в пятницу. Также он поблагодарил президента Франции за положительную оценку текущих реформ."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20211209/frantsiya-1762901526.html
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/68/1562196829_149:0:2117:1476_1920x0_80_0_0_c009fd6e332e8e2bc10f55f48194a76b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон
15:06 10.12.2021 (обновлено: 15:24 10.12.2021)
Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата
Президент Украины Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата