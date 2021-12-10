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Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения
Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения - РИА Новости, 10.12.2021
Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону актуальные вопросы отношений двух стран и стоящие перед Россией и Белоруссией вызовы, сообщил... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:56
2021-12-10T17:10
в мире
владимир путин
александр лукашенко
веэс
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону актуальные вопросы отношений двух стран и стоящие перед Россией и Белоруссией вызовы, сообщил Telegram-канал "Пул Первого"."Сразу по окончании заседания ВЕЭС (Высшего Евразийского экономического совета. — Прим. ред.) Путин позвонил Лукашенко. Обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран", — отметили там.В начале декабря США и Евросоюз ввели очередной, пятый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничений попали 17 физлиц — преимущественно судьи и сотрудники погранслужбы, а также 11 организаций. Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому белорусскому народу в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском и продолжать строительство Союзного государства.В своем интервью РИА Новости Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым, об этом он договорился с президентом России. Белорусский лидер добавил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, а его визит будет означать признание возвращения Крыма.
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, веэс
14:56 10.12.2021 (обновлено: 17:10 10.12.2021)
 
Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения

Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения и актуальные вызовы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону актуальные вопросы отношений двух стран и стоящие перед Россией и Белоруссией вызовы, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
"Сразу по окончании заседания ВЕЭС (Высшего Евразийского экономического совета. — Прим. ред.) Путин позвонил Лукашенко. Обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран", — отметили там.
В начале декабря США и Евросоюз ввели очередной, пятый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничений попали 17 физлиц — преимущественно судьи и сотрудники погранслужбы, а также 11 организаций.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому белорусскому народу в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском и продолжать строительство Союзного государства.
В своем интервью РИА Новости Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым, об этом он договорился с президентом России. Белорусский лидер добавил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, а его визит будет означать признание возвращения Крыма.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
14:34В мире
Лукашенко рассказал о методах "удушения" Белоруссии Западом
 
В миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВЕЭС
 
 
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