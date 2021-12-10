https://ria.ru/20211210/peregovory-1763133654.html

Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения

Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения - РИА Новости, 10.12.2021

Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону актуальные вопросы отношений двух стран и стоящие перед Россией и Белоруссией вызовы, сообщил... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:56

2021-12-10T14:56

2021-12-10T17:10

в мире

владимир путин

александр лукашенко

веэс

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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону актуальные вопросы отношений двух стран и стоящие перед Россией и Белоруссией вызовы, сообщил Telegram-канал "Пул Первого"."Сразу по окончании заседания ВЕЭС (Высшего Евразийского экономического совета. — Прим. ред.) Путин позвонил Лукашенко. Обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран", — отметили там.В начале декабря США и Евросоюз ввели очередной, пятый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничений попали 17 физлиц — преимущественно судьи и сотрудники погранслужбы, а также 11 организаций. Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому белорусскому народу в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском и продолжать строительство Союзного государства.В своем интервью РИА Новости Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым, об этом он договорился с президентом России. Белорусский лидер добавил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, а его визит будет означать признание возвращения Крыма.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/lukashenko-1763127977.html

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в мире, владимир путин, александр лукашенко, веэс