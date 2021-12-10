https://ria.ru/20211210/pensiya-1763140443.html

Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии

Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии - РИА Новости, 10.12.2021

Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии

Глава фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме Сергей Миронов передал правительству законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии для... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:25

2021-12-10T15:25

2021-12-10T17:32

общество

пенсия

правительство рф

госдума рф

сергей миронов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме Сергей Миронов передал правительству законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии для пенсионеров."Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии", - написал Миронов в своем Telegram-канале.По его словам, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, поэтому государство должно обеспечить им поддержку в виде дополнительных выплат.Он добавил, что на декабрь, как правило, приходится всплеск микрофинансового кредитования.Если же у них возникнут сложности с погашением, уточнил парламентарий, то кредиторы смогут взыскать долг через суд — тогда пенсию с банковской карты спишут в принудительном порядке.Миронов отметил, что для выплаты 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211210/lgoty-1763046729.html

https://ria.ru/20211210/merkel-1763131463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пенсия, правительство рф, госдума рф, сергей миронов, россия