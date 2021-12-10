https://ria.ru/20211210/pensiya-1763140443.html
Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии
Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии - РИА Новости, 10.12.2021
Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии
Глава фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме Сергей Миронов передал правительству законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии для... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:25
2021-12-10T15:25
2021-12-10T17:32
общество
пенсия
правительство рф
госдума рф
сергей миронов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме Сергей Миронов передал правительству законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии для пенсионеров."Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии", - написал Миронов в своем Telegram-канале.По его словам, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, поэтому государство должно обеспечить им поддержку в виде дополнительных выплат.Он добавил, что на декабрь, как правило, приходится всплеск микрофинансового кредитования.Если же у них возникнут сложности с погашением, уточнил парламентарий, то кредиторы смогут взыскать долг через суд — тогда пенсию с банковской карты спишут в принудительном порядке.Миронов отметил, что для выплаты 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211210/lgoty-1763046729.html
https://ria.ru/20211210/merkel-1763131463.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пенсия, правительство рф, госдума рф, сергей миронов, россия
15:25 10.12.2021 (обновлено: 17:32 10.12.2021)
Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии
Глава "эсеров" Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Глава фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме Сергей Миронов
передал правительству законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии для пенсионеров.
"Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии", - написал Миронов в своем Telegram-канале
.
По его словам, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, поэтому государство должно обеспечить им поддержку в виде дополнительных выплат.
Он добавил, что на декабрь, как правило, приходится всплеск микрофинансового кредитования.
"Это вполне объяснимо: люди перед праздниками начинают брать в долг. Охотнее всего банки и МФО дают деньги пенсионерам. Доходы у них не большие, но люди преклонного возраста по понятным причинам всё равно считаются привлекательными заемщиками. Ведь каждый месяц они получают пенсию", — добавил он.
Если же у них возникнут сложности с погашением, уточнил парламентарий, то кредиторы смогут взыскать долг через суд — тогда пенсию с банковской карты спишут в принудительном порядке.
Миронов отметил, что для выплаты 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей.