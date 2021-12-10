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Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии
Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии - РИА Новости, 10.12.2021
Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии
Глава фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме Сергей Миронов передал правительству законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии для... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:25
2021-12-10T17:32
общество
пенсия
правительство рф
госдума рф
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме Сергей Миронов передал правительству законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии для пенсионеров."Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии", - написал Миронов в своем Telegram-канале.По его словам, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, поэтому государство должно обеспечить им поддержку в виде дополнительных выплат.Он добавил, что на декабрь, как правило, приходится всплеск микрофинансового кредитования.Если же у них возникнут сложности с погашением, уточнил парламентарий, то кредиторы смогут взыскать долг через суд — тогда пенсию с банковской карты спишут в принудительном порядке.Миронов отметил, что для выплаты 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей.
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общество, пенсия, правительство рф, госдума рф, сергей миронов, россия
15:25 10.12.2021 (обновлено: 17:32 10.12.2021)
 
Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии

Глава "эсеров" Миронов направил в правительство проект о ежегодной тринадцатой пенсии

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме Сергей Миронов передал правительству законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии для пенсионеров.
"Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
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По его словам, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, поэтому государство должно обеспечить им поддержку в виде дополнительных выплат.
Он добавил, что на декабрь, как правило, приходится всплеск микрофинансового кредитования.

"Это вполне объяснимо: люди перед праздниками начинают брать в долг. Охотнее всего банки и МФО дают деньги пенсионерам. Доходы у них не большие, но люди преклонного возраста по понятным причинам всё равно считаются привлекательными заемщиками. Ведь каждый месяц они получают пенсию", — добавил он.

Если же у них возникнут сложности с погашением, уточнил парламентарий, то кредиторы смогут взыскать долг через суд — тогда пенсию с банковской карты спишут в принудительном порядке.
Миронов отметил, что для выплаты 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей.
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