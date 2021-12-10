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В МИД допустили асимметричный ответ на действия США
В МИД допустили асимметричный ответ на действия США - РИА Новости, 10.12.2021
В МИД допустили асимметричный ответ на действия США
Россия не исключает асимметричного ответа, если США не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, у Москвы есть все необходимые средства, заявил... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:55
2021-12-10T15:55
2021-12-10T16:20
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не исключает асимметричного ответа, если США не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, у Москвы есть все необходимые средства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы все же нацелены на дипломатические решения разного рода проблем и урегулирование ситуации дипломатическими средствами. Ответы могут быть с нашей стороны при наихудшем развитии и асимметричными. Арсенал-ресурс для нормализации происходящего, пусть на новом уровне рисков, но все же для гарантированного обеспечения нашей безопасности значителен. У наших военных коллег есть для этого все средства необходимые", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что российская сторона "уверена в своих силах". "Мы уверены в надежности нашей обороны, в наших вооруженных силах возможности для решения любых задач имеются, так что здесь нет никаких вопросов. Вопрос в другом - готовы ли оппоненты на той стороне воспринимать реальность во всей ее глубине и тревожности и все же не идти дальше по пути наращивания конфронтационности, наращивания напряженности, а перейти в алгоритм поиска договоренностей", - отметил Рябков.
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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:55 10.12.2021 (обновлено: 16:20 10.12.2021)
В МИД допустили асимметричный ответ на действия США
Замглавы МИД Рябков: Россия не исключает асимметричного ответа на действия США