https://ria.ru/20211210/otvet-1763151264.html

В МИД допустили асимметричный ответ на действия США

В МИД допустили асимметричный ответ на действия США - РИА Новости, 10.12.2021

В МИД допустили асимметричный ответ на действия США

Россия не исключает асимметричного ответа, если США не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, у Москвы есть все необходимые средства, заявил... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:55

2021-12-10T15:55

2021-12-10T16:20

сша

россия

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не исключает асимметричного ответа, если США не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, у Москвы есть все необходимые средства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы все же нацелены на дипломатические решения разного рода проблем и урегулирование ситуации дипломатическими средствами. Ответы могут быть с нашей стороны при наихудшем развитии и асимметричными. Арсенал-ресурс для нормализации происходящего, пусть на новом уровне рисков, но все же для гарантированного обеспечения нашей безопасности значителен. У наших военных коллег есть для этого все средства необходимые", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что российская сторона "уверена в своих силах". "Мы уверены в надежности нашей обороны, в наших вооруженных силах возможности для решения любых задач имеются, так что здесь нет никаких вопросов. Вопрос в другом - готовы ли оппоненты на той стороне воспринимать реальность во всей ее глубине и тревожности и все же не идти дальше по пути наращивания конфронтационности, наращивания напряженности, а перейти в алгоритм поиска договоренностей", - отметил Рябков.

https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762934342.html

сша

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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)