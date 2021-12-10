https://ria.ru/20211210/ostrov-fortov-1763167920.html

Онлайн-конференция о результатах работы по проекту "Остров фортов"

Онлайн-конференция о результатах работы по проекту "Остров фортов" - РИА Новости, 10.12.2021

Онлайн-конференция о результатах работы по проекту "Остров фортов"

14 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная основным результатам работы по проекту создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в 2021 году.

2021-12-10T16:45

2021-12-10T16:45

2021-12-10T16:45

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Задать вопросУчастники:- губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ;- руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения ШОЙГУ.В рамках мероприятия будут освещены вопросы, связанные с созданием социальной и туристической инфраструктуры и комфортной городской среды, реконструкцией развязки с КАД на въезде в Кронштадт и расширением внутригородской улично-дорожной сети, обновлением инженерных сетей, реставрацией объектов культурного наследия.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы