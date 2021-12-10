Онлайн-конференция о результатах работы по проекту "Остров фортов"
14 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная основным результатам работы по проекту создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в 2021 году.
Задать вопрос
Участники:
- губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ;
- руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения ШОЙГУ.
В рамках мероприятия будут освещены вопросы, связанные с созданием социальной и туристической инфраструктуры и комфортной городской среды, реконструкцией развязки с КАД на въезде в Кронштадт и расширением внутригородской улично-дорожной сети, обновлением инженерных сетей, реставрацией объектов культурного наследия.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ;
- руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения ШОЙГУ.
В рамках мероприятия будут освещены вопросы, связанные с созданием социальной и туристической инфраструктуры и комфортной городской среды, реконструкцией развязки с КАД на въезде в Кронштадт и расширением внутригородской улично-дорожной сети, обновлением инженерных сетей, реставрацией объектов культурного наследия.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru