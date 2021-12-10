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Онлайн-конференция о результатах работы по проекту "Остров фортов"
Онлайн-конференция о результатах работы по проекту "Остров фортов" - РИА Новости, 10.12.2021
Онлайн-конференция о результатах работы по проекту "Остров фортов"
14 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная основным результатам работы по проекту создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в 2021 году.
2021-12-10T16:45
2021-12-10T16:45
анонсы
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Задать вопросУчастники:- губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ;- руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения ШОЙГУ.В рамках мероприятия будут освещены вопросы, связанные с созданием социальной и туристической инфраструктуры и комфортной городской среды, реконструкцией развязки с КАД на въезде в Кронштадт и расширением внутригородской улично-дорожной сети, обновлением инженерных сетей, реставрацией объектов культурного наследия.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
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анонсы
16:45 10.12.2021
 

Онлайн-конференция о результатах работы по проекту "Остров фортов"

Читать ria.ru в
14 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная основным результатам работы по проекту создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в 2021 году.
Задать вопрос

Участники:
- губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ;
- руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения ШОЙГУ.

В рамках мероприятия будут освещены вопросы, связанные с созданием социальной и туристической инфраструктуры и комфортной городской среды, реконструкцией развязки с КАД на въезде в Кронштадт и расширением внутригородской улично-дорожной сети, обновлением инженерных сетей, реставрацией объектов культурного наследия.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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