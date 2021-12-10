https://ria.ru/20211210/oruzhie-1763085962.html
Москалькова высказалась об идее ужесточить наказание за применение оружия
Москалькова высказалась об идее ужесточить наказание за применение оружия - РИА Новости, 10.12.2021
Москалькова высказалась об идее ужесточить наказание за применение оружия
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя вопрос ужесточения наказания за применение оружия, заявила, что следует... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:38
2021-12-10T11:38
2021-12-10T12:00
татьяна москалькова
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя вопрос ужесточения наказания за применение оружия, заявила, что следует пересмотреть, кому и как выдаются справки по здоровью."Очень важно следить за движением оружия, когда человек перемещается из одного места жительства в другое", - добавила она.
https://ria.ru/20211203/oruzhie-1762129658.html
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татьяна москалькова, общество, здоровье - общество
11:38 10.12.2021 (обновлено: 12:00 10.12.2021)
Москалькова высказалась об идее ужесточить наказание за применение оружия
Омбудсмен Москалькова: ужесточение наказания за применение оружия требует контроля