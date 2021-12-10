https://ria.ru/20211210/oruzhie-1763085467.html

Москалькова предложила перепроверять здоровье людей, владеющих оружием

Москалькова предложила перепроверять здоровье людей, владеющих оружием - РИА Новости, 10.12.2021

Москалькова предложила перепроверять здоровье людей, владеющих оружием

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала периодически перепроверять состояние здоровья людей, которым выдают справки для... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:35

2021-12-10T11:35

2021-12-10T12:55

общество

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала периодически перепроверять состояние здоровья людей, которым выдают справки для получения разрешения на оружие.По ее словам, важно понять, какие учреждения выдают такие документы."И, к сожалению, только один раз это осуществляется и не переподтверждается через определенное время. Но жизнь наносит человеку удары, и нужно всегда быть уверенным, что оружие, которое первоначально человек приобрел абсолютно на законных основаниях, оно сегодня по-прежнему находится в руках такого же правомочного субъекта", — сказала Москалькова.Омбудсмен подчеркнула, что эта сфера требует усиленного контроля. Она добавила, что важно следить и за движением оружия в тех случаях, когда человек меняет место жительства.Ранее МВД предложило запретить в России все виды сигнального оружия, кроме пистолетов. В ведомстве отметили, что сейчас его оборот не регулируется и ограничений по калибру нет. Кроме того, Росгвардия подготовила законопроект, в соответствии с которым оружие не смогут приобретать те, кто не прошел проверку в ФСБ и МВД. Росгвардия также предлагает вернуть все полномочия по контролю за оборотом в Министерство внутренних дел.

https://ria.ru/20211203/oruzhie-1762129658.html

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общество, татьяна москалькова, россия