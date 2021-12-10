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Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян
Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян - РИА Новости, 10.12.2021
Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, главой которого является Татьяна Москалькова, помог восстановить права более 3 миллионов россиян за пять лет. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:29
2021-12-10T09:29
2021-12-10T09:29
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, главой которого является Татьяна Москалькова, помог восстановить права более 3 миллионов россиян за пять лет."Всего с 2016 года восстановлены права более 3 миллионов (россиян)", - написала Москалькова в Instagram.Среди тех, кому удалось помочь, – труженики 12 предприятий и жители 91 населенного пункта с неблагоприятной экообстановкой, а также жильцы аварийных домов, добавила омбудсмен.Ранее Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что с начала этого года ей удалось защитить права более 1,6 миллиона граждан.
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общество, татьяна москалькова
Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян
Омбудсмен Москалькова: за пять лет восстановили права более 3 миллионов россиян