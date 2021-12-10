13:48 10.12.2021 (обновлено: 13:50 10.12.2021)
Россия поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства ПА ОБСЕ
Российская делегация поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства ПА ОБСЕ
© AP Photo / Andrew HarnikСенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Делегация РФ на зимней сессии ПА ОБСЕ поднимет вопрос об участии сенатора США Роджера Уикера, угрожавшего России ядерным оружием, в работе руководства ассамблеи, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, руководитель сенаторской части делегации в ПА Владимир Джабаров.
"Сенатор США Роджер Уикер был избран на пост заместителя Председателя ПА ОБСЕ на 26-й ежегодной сессии в Минске в 2019 году и переизбран на дистанционной сессии 2021 года. Ранее он в течение трех лет занимал пост председателя Общего комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности", - сказал политик.
Он отметил, что несколько дней назад сенатор Уикер заявил, что допускает в отношении России любые меры сдерживания, включая использование ядерного оружия.
"У делегации Федерального Собрания России в ПА ОБСЕ возникает законный вопрос, как один из руководителей Парламентской Ассамблеи Организации, отвечающей за безопасность и сотрудничество в Европе, может позволить себе делать подобные безответственные заявления? Несомненно, этот вопрос наша делегация поднимет на зимней сессии в Вене в феврале 2022 года", - сказал Джабаров. -0-