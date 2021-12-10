https://ria.ru/20211210/obse-1763117549.html

Россия поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства ПА ОБСЕ

Россия поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства ПА ОБСЕ - РИА Новости, 10.12.2021

Россия поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства ПА ОБСЕ

Делегация РФ на зимней сессии ПА ОБСЕ поднимет вопрос об участии сенатора США Роджера Уикера, угрожавшего России ядерным оружием, в работе руководства... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:48

2021-12-10T13:48

2021-12-10T13:50

сша

европа

владимир джабаров

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/111873/00/1118730088_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_af6f20e440ede864c7138bf03fc92837.jpg

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Делегация РФ на зимней сессии ПА ОБСЕ поднимет вопрос об участии сенатора США Роджера Уикера, угрожавшего России ядерным оружием, в работе руководства ассамблеи, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, руководитель сенаторской части делегации в ПА Владимир Джабаров.Он отметил, что несколько дней назад сенатор Уикер заявил, что допускает в отношении России любые меры сдерживания, включая использование ядерного оружия."У делегации Федерального Собрания России в ПА ОБСЕ возникает законный вопрос, как один из руководителей Парламентской Ассамблеи Организации, отвечающей за безопасность и сотрудничество в Европе, может позволить себе делать подобные безответственные заявления? Несомненно, этот вопрос наша делегация поднимет на зимней сессии в Вене в феврале 2022 года", - сказал Джабаров. -0-

https://ria.ru/20211209/ugroza-1762966330.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, владимир джабаров, обсе, россия