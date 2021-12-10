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Россия поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства ПА ОБСЕ
Россия поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства ПА ОБСЕ - РИА Новости, 10.12.2021
Россия поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства ПА ОБСЕ
Делегация РФ на зимней сессии ПА ОБСЕ поднимет вопрос об участии сенатора США Роджера Уикера, угрожавшего России ядерным оружием, в работе руководства... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:48
2021-12-10T13:50
сша
европа
владимир джабаров
обсе
россия
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Делегация РФ на зимней сессии ПА ОБСЕ поднимет вопрос об участии сенатора США Роджера Уикера, угрожавшего России ядерным оружием, в работе руководства ассамблеи, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, руководитель сенаторской части делегации в ПА Владимир Джабаров.Он отметил, что несколько дней назад сенатор Уикер заявил, что допускает в отношении России любые меры сдерживания, включая использование ядерного оружия."У делегации Федерального Собрания России в ПА ОБСЕ возникает законный вопрос, как один из руководителей Парламентской Ассамблеи Организации, отвечающей за безопасность и сотрудничество в Европе, может позволить себе делать подобные безответственные заявления? Несомненно, этот вопрос наша делегация поднимет на зимней сессии в Вене в феврале 2022 года", - сказал Джабаров. -0-
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сша, европа, владимир джабаров, обсе, россия
13:48 10.12.2021 (обновлено: 13:50 10.12.2021)
 
Россия поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства ПА ОБСЕ

Российская делегация поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства ПА ОБСЕ

© AP Photo / Andrew HarnikСенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер
Сенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Делегация РФ на зимней сессии ПА ОБСЕ поднимет вопрос об участии сенатора США Роджера Уикера, угрожавшего России ядерным оружием, в работе руководства ассамблеи, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, руководитель сенаторской части делегации в ПА Владимир Джабаров.
"Сенатор США Роджер Уикер был избран на пост заместителя Председателя ПА ОБСЕ на 26-й ежегодной сессии в Минске в 2019 году и переизбран на дистанционной сессии 2021 года. Ранее он в течение трех лет занимал пост председателя Общего комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности", - сказал политик.
Он отметил, что несколько дней назад сенатор Уикер заявил, что допускает в отношении России любые меры сдерживания, включая использование ядерного оружия.
"У делегации Федерального Собрания России в ПА ОБСЕ возникает законный вопрос, как один из руководителей Парламентской Ассамблеи Организации, отвечающей за безопасность и сотрудничество в Европе, может позволить себе делать подобные безответственные заявления? Несомненно, этот вопрос наша делегация поднимет на зимней сессии в Вене в феврале 2022 года", - сказал Джабаров. -0-
Американский политик Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 16:15
В США назвали идею сенатора нанести ядерный удар по России сумасшедшей
 
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