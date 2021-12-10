https://ria.ru/20211210/oborona-1763139694.html

Названо слабое место США

Forbes назвал слабое место США - РИА Новости, 10.12.2021

Названо слабое место США

Конгресс США рискует не принять законопроект о выделении ежегодных ассигнований на национальную оборону, что приведет к нехватке финансирования и отставанию в... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:23

2021-12-10T15:23

2021-12-10T15:23

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сша

китай

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Конгресс США рискует не принять законопроект о выделении ежегодных ассигнований на национальную оборону, что приведет к нехватке финансирования и отставанию в гонке вооружений с Россией и Китаем. Об этом пишет обозреватель Лорен Томпсон в статье для журнала Forbes.По мнению автора, долгие дискуссии конгрессменов по поводу финансирования тех или и иных сфер приводят к тому, что оборонный бюджет автоматически пополняется в соответствии с прошлогодней ставкой, что ограничивает расходы Пентагона и препятствует запуску новых проектов и программ.Так, журналист ссылается на недавнее заявление главы Минобороны США Ллойда Остина, который опасается недостатка инноваций в американской армии и подрыва военного преимущества из-за отсутствия необходимых договоренностей по ассигнованиям.Тревога нарастает на фоне появления сообщений о прорыве Китая в сфере гиперзвукового оружия и попыток администрации Джо Байдена "удержать Россию от военных авантюр" в Восточной Европе, отметил обозреватель.Автор заключил, что Москва и Пекин могут не понимать всех тонкостей составления бюджета, однако они с легкостью рассчитают стратегические последствия нехватки финансирования для США, а за счет модернизации технологий вырвутся вперед в гонке вооружений.В последнее время западные страны во главе с США регулярно обвиняют Москву в "агрессивных действиях", в частности, рядом с украинской границей. В Кремле неоднократно опровергали подобные утверждения, объясняя, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html

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в мире, пентагон, сша, китай, конгресс сша, россия