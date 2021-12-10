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https://ria.ru/20211210/normandskiy-1763162376.html
Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"
Макрон заявил об актуальности "нормандского формата" - РИА Новости, 10.12.2021
Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"
"Нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность, заявил французский президент Эммануэль Макрон,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:19
2021-12-10T16:49
в мире
украина
париж
германия
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
олаф шольц
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ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. "Нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность, заявил французский президент Эммануэль Макрон, подтвердив встречу с украинским коллегой 15 декабря в Брюсселе."Я говорил сегодня утром с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Мы его (президента Украины) увидим вместе на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства в Брюсселе", в среду. У нас будет возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем."Наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным", - добавил французский президент.Он также в очередной раз отметил важность состоявшихся недавно переговоров американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, а также энергетику."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20211209/frantsiya-1762901526.html
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в мире, украина, париж, германия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, олаф шольц, ситуация в днр и лнр, россия
16:19 10.12.2021 (обновлено: 16:49 10.12.2021)
 
Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"

Президент Франции Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. "Нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность, заявил французский президент Эммануэль Макрон, подтвердив встречу с украинским коллегой 15 декабря в Брюсселе.
"Я говорил сегодня утром с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Мы его (президента Украины) увидим вместе на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства в Брюсселе", в среду. У нас будет возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 12:09
Глава МИД Франции призвал провести нормандскую встречу как можно скорее
"Наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным", - добавил французский президент.
Он также в очередной раз отметил важность состоявшихся недавно переговоров американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, а также энергетику.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Прохожие у здания МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 16:31
В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат"
 
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