https://ria.ru/20211210/normandskiy-1763162376.html

Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"

Макрон заявил об актуальности "нормандского формата" - РИА Новости, 10.12.2021

Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"

"Нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность, заявил французский президент Эммануэль Макрон,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:19

2021-12-10T16:19

2021-12-10T16:49

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ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. "Нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность, заявил французский президент Эммануэль Макрон, подтвердив встречу с украинским коллегой 15 декабря в Брюсселе."Я говорил сегодня утром с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Мы его (президента Украины) увидим вместе на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства в Брюсселе", в среду. У нас будет возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем."Наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным", - добавил французский президент.Он также в очередной раз отметил важность состоявшихся недавно переговоров американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, а также энергетику."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20211209/frantsiya-1762901526.html

https://ria.ru/20211110/mid-1758428267.html

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