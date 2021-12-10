19:44 10.12.2021 (обновлено: 20:50 10.12.2021)
Нетаньяху ответил на оскорбления Трампа
Экс-премьер Нетаньяху заявил, что ценит деятельность Трампа на благо Израиля
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на оскорбительные слова в его адрес, сказанные экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщило издание Маарив со ссылкой на канцелярию политика.
Трамп нецензурно выругался в адрес Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост руководителя Соединенных Штатов. В интервью Axios он назвал бывшего израильского премьера человеком, для которого он "сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело". Экс-глава США добавил, что тот "мог и промолчать".
"Бывший глава правительства Биньямин Нетаньяху высоко ценит деятельность президента Дональда Трампа на благо Государства Израиль и его безопасности", — цитирует газета ответное заявление пресс-службы лидера партии "Ликуд".
В нем отмечается, что Нетаньяху также ценит важность союза между Израилем и США, потому ему было важно поздравить Байдена со вступлением в должность.