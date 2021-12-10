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Нетаньяху ответил на оскорбления Трампа
Нетаньяху ответил на оскорбления Трампа - РИА Новости, 10.12.2021
Нетаньяху ответил на оскорбления Трампа
Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на оскорбительные слова в его адрес, сказанные экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщило... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T19:44
2021-12-10T20:50
в мире
израиль
сша
ликуд
биньямин нетаньяху
дональд трамп
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на оскорбительные слова в его адрес, сказанные экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщило издание Маарив со ссылкой на канцелярию политика.Трамп нецензурно выругался в адрес Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост руководителя Соединенных Штатов. В интервью Axios он назвал бывшего израильского премьера человеком, для которого он "сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело". Экс-глава США добавил, что тот "мог и промолчать".В нем отмечается, что Нетаньяху также ценит важность союза между Израилем и США, потому ему было важно поздравить Байдена со вступлением в должность.
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в мире, израиль, сша, ликуд, биньямин нетаньяху, дональд трамп
19:44 10.12.2021 (обновлено: 20:50 10.12.2021)
 
Нетаньяху ответил на оскорбления Трампа

Экс-премьер Нетаньяху заявил, что ценит деятельность Трампа на благо Израиля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на оскорбительные слова в его адрес, сказанные экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщило издание Маарив со ссылкой на канцелярию политика.
Трамп нецензурно выругался в адрес Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост руководителя Соединенных Штатов. В интервью Axios он назвал бывшего израильского премьера человеком, для которого он "сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело". Экс-глава США добавил, что тот "мог и промолчать".
"Бывший глава правительства Биньямин Нетаньяху высоко ценит деятельность президента Дональда Трампа на благо Государства Израиль и его безопасности", — цитирует газета ответное заявление пресс-службы лидера партии "Ликуд".
В нем отмечается, что Нетаньяху также ценит важность союза между Израилем и США, потому ему было важно поздравить Байдена со вступлением в должность.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
12 января, 11:17Выборы президента США — 2020
Нетаньяху удалил фотографию с Трампом с обложки аккаунта в Twitter
 
В миреИзраильСШАЛикудБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
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