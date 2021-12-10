https://ria.ru/20211210/netanyakhu-1763206655.html

Нетаньяху ответил на оскорбления Трампа

Нетаньяху ответил на оскорбления Трампа - РИА Новости, 10.12.2021

Нетаньяху ответил на оскорбления Трампа

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на оскорбительные слова в его адрес, сказанные экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщило... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:44

2021-12-10T19:44

2021-12-10T20:50

в мире

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ликуд

биньямин нетаньяху

дональд трамп

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на оскорбительные слова в его адрес, сказанные экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщило издание Маарив со ссылкой на канцелярию политика.Трамп нецензурно выругался в адрес Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост руководителя Соединенных Штатов. В интервью Axios он назвал бывшего израильского премьера человеком, для которого он "сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело". Экс-глава США добавил, что тот "мог и промолчать".В нем отмечается, что Нетаньяху также ценит важность союза между Израилем и США, потому ему было важно поздравить Байдена со вступлением в должность.

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в мире, израиль, сша, ликуд, биньямин нетаньяху, дональд трамп