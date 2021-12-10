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Биография Николая Некрасова

Биография Николая Некрасова - РИА Новости, 10.12.2021

Биография Николая Некрасова

Русский поэт, прозаик, драматург, публицист и издатель Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря (28 ноября по старому стилю) 1821 года в городке Немиров... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T03:16

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Русский поэт, прозаик, драматург, публицист и издатель Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря (28 ноября по старому стилю) 1821 года в городке Немиров Винницкого уезда Подольской губернии (ныне Винницкая область Украины). Его отец происходил из семьи ярославских дворян, был армейским офицером, мать была дочерью богатого арендатора из Херсонской губернии. Раннее детство прошло в родовом имении отца – селе Грешнево Ярославской губернии (ныне село Некрасово Ярославской области). Рос в многодетной семье, у него было 13 братьев и сестер. В 1832-1837 годах учился в гимназии в Ярославле. В июле 1838 года уехал в Санкт-Петербург, где дважды (в 1839 и 1840 годах) безуспешно пытался поступить в Санкт-Петербургский университет. В 1838-1840 годах был вольнослушателем филологического факультета Петербургского университета.Отец лишил Некрасова финансовой помощи, в течении нескольких лет он бедствовал, зарабатывал уроками и корректурой.В 1838 году было опубликовано первое печатное произведение Некрасова – стихотворение "Мысль" в журнале "Сын Отечества". В 1840 году за счет личных средств он выпустил свой первый поэтический сборник романтических баллад "Мечты и звуки". Издание не имело успеха ни у читателей, ни у критиков.К началу 1840-х годов Некрасов начал зарабатывать сочинением стихов и сказок, выходивших в виде лубочных изданий, публиковал статьи в "Литературной газете" и "Литературном прибавлении к "Русскому инвалиду", давал частные уроки, писал пьесы для Александринского театра под псевдонимом Перепельский.С середины 1840-х годов Некрасов активно занимался издательской деятельностью. При его участии были опубликованы альманахи "Физиология Петербурга", "Статейки в стихах без картинок", "1 апреля", "Петербургский сборник". Последний имел большой успех: в нем впервые был напечатан роман Федора Достоевского "Бедные люди".В конце 1846 года Некрасов вместе с журналистом и писателем Иваном Панаевым арендовал у издателя Петра Плетнева "Современник" – легендарный журнал своего времени. "Современник" позволил раскрыть талант Ивана Гончарова, Ивана Тургенева, Александра Герцена, Федора Достоевского, Михаила Салтыкова-Щедрина. Сам Некрасов был не только редактором, но и постоянным автором журнала. Чтобы заполнить цензурные пробелы, Некрасов публиковал в нем главы романов "Мертвое озеро" и "Три страны света", которые создал в соавторстве с гражданской женой Авдотьей Панаевой (писала под псевдонимом Н.Н. Станицкий).В середине 1850-х годов противоречия внутри "Современника" раскололи авторов на две группы с полярными взглядами. Либеральное дворянство выступало за реализм и эстетику в литературе, сторонники демократии придерживались сатирического уклона.К этому периоду относятся такие произведения Некрасова, как "Поэт и гражданин" (1856), "Размышления у парадного подъезда" (1858). В результате противостояния Некрасов вместе с поэтом Николаем Добролюбовым основал приложение к "Современнику" – сатирическое издание "Свисток". На его страницах печатались Николай Чернышевский, Михаил Салтыков-Щедрин, Алексей Толстой. В нем публиковались юмористические повести и рассказы, сатирические стихи и карикатуры. Сатира – важнейшая черта творчества Некрасова. Обличение чиновников в ранних стихах ("Современная ода", "Колыбельная песня") переросло в острую сатиру на политическую систему, помещиков и либералов ("Газетная", "Песни о свободном слове", "Суд"). Позднее были созданы такие шедевры русской сатиры, как поэма "Недавнее время" (1871) и "Современники" (1875-1876). После закрытия в 1866 году "Современника" Некрасов занимался изданием журнала "Отечественные записки". Здесь он опубликовал поэмы "Дедушка" (1870) и "Декабристки" (по цензурным соображениям – "Русские женщины", 1872-1873). Большое место в творчестве Некрасова занимала тема деревни и крестьянства (стихи "Рыцарь на час", "Дума", "Похороны", "Калистрат", "Железная дорога", поэмы "Крестьянские дети", "Коробейники", "Мороз, Красный нос"). Одно из самых масштабных произведений Некрасова – крестьянская поэма "Кому на Руси жить хорошо". Ее первую часть он написал после отмены крепостного права – около 1863 года. Основой произведения стали его личные впечатления и воспоминания. По мысли автора, поэма должна была стать эпопеей, описывающей тяжелую народную долю. Работа над поэмой заняла у Некрасова почти 14 лет. Воплотить замысел автора в полной мере помешала тяжелая болезнь. Первоначально произведение должно было состоять из семи-восьми частей, но в итоге автор свел четвертую часть к открытому финалу. При жизни писателя в "Отечественных записках" были опубликованы только три фрагмента поэмы – первая часть с прологом без названия, "Последыш" и "Крестьянка". "Пир на весь мир" был напечатан спустя три года после смерти автора с большими сокращениями.В августе 1874 год Некрасов создал знаменитое стихотворение "Элегия" ("Я лиру посвятил народу своему"). Написанный в последние годы жизни цикл "Последние песни" сосредоточен на воспоминаниях о детстве, матери и совершенных ошибках, принадлежит к одним из лучших его произведений.Многие стихи еще при жизни поэта стали народными песнями ("Коробушка", "Меж высоких хлебов..."). Русские композиторы писали музыку на его тексты: Модест Мусоргский ("Калистрат", "Песня Еремушке"), Цезарь Кюи ("Молодые", "Сват и жених", "Внимая ужасам войны", "Катерина"), Сергей Танеев ("Бьется сердце беспокойное").8 января 1878 года (27 декабря 1877 года по старому стилю) Николай Некрасов скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище Петербурга. Проститься с ним пришли тысячи человек, это был первый случай, когда российскому писателю отдавали всенародные почести.Единственной законной женой Некрасова была крестьянка Фекла Викторова. После смерти поэта проживала в Саратове.В Ярославской области открыт Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха". Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова находится в Санкт-Петербурге, Музей-усадьба Н.А. Некрасова – в городе Чудово Новгородской области. Памятники Некрасову установлены в Санкт-Петербурге, Ярославле, Москве, в селе Вятском Ярославской области. Также в селе Вятском Ярославской области ежегодно проходит фестиваль "Дни Некрасова".Именем Некрасова в России названы многие библиотеки, в частности, "Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова" в Москве, "Некрасовская центральная библиотека" в Ярославской области, улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Новосибирске и в других российских городах.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, николай некрасов, россия