https://ria.ru/20211210/nato-1763161262.html

Никакого продвижения НАТО на восток быть не должно, заявил Рябков

Никакого продвижения НАТО на восток быть не должно, заявил Рябков - РИА Новости, 10.12.2021

Никакого продвижения НАТО на восток быть не должно, заявил Рябков

Никакого продвижения НАТО на Восток быть не должно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:15

2021-12-10T16:15

2021-12-10T16:24

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сергей рябков

нато

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Никакого продвижения НАТО на Восток быть не должно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я воспринимаю все сигналы на эту тему как часть картинки, для нас весьма тревожной. Еще раз: никакого дальнейшего продвижения НАТО на Восток быть не должно. Но даже и в отсутствие такого продвижения не должно быть никакого освоения близлежащих территорий в военном и военно-техническом плане, как это происходит сейчас в ущерб интересам безопасности России", - сказал Рябков в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.

https://ria.ru/20211210/ukraina-1763127343.html

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в мире, украина, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, владимир путин, джо байден