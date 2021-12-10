https://ria.ru/20211210/napryazhennost-1763050830.html

Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД

Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД - РИА Новости, 10.12.2021

Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД

Киев не хочет, чтобы градус напряженности в отношениях РФ и Запада снижался после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, это... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T01:35

2021-12-10T01:35

2021-12-10T01:39

в мире

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

военно-морские силы украины

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Киев не хочет, чтобы градус напряженности в отношениях РФ и Запада снижался после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, это иллюстрирует инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Впоследствии, корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания."Были обозначены тезисы, которые говорят о том, что шансы на взаимодействие между США и Россией по многим направлениям сохраняются. Киев этого не хочет и они всячески стараются продолжать подобные провокации", - констатировал парламентарий.Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763049583.html

https://ria.ru/20211210/vstrecha-1763047569.html

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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, военно-морские силы украины, адальби шхагошев, россия