01:35 10.12.2021 (обновлено: 01:39 10.12.2021)
Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
Депутат Госдумы Шхагошев: Киев не готов к снижению напряженности между Россией и Западом
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Киев не хочет, чтобы градус напряженности в отношениях РФ и Запада снижался после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, это иллюстрирует инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Впоследствии, корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.
"По многочисленным экспертным оценкам, публикациям самых крупных изданий видно, что градус напряженности между США и Россией снижается после переговоров Путина с Байденом. Для мирового сообщества это сигнал, а для Украины это не является таким сигналом. Соответственно, они не хотят, чтобы эта напряженность спадала", - сказал Шхагошев.
"Были обозначены тезисы, которые говорят о том, что шансы на взаимодействие между США и Россией по многим направлениям сохраняются. Киев этого не хочет и они всячески стараются продолжать подобные провокации", - констатировал парламентарий.
Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.