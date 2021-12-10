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Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД - РИА Новости, 10.12.2021
Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
Киев не хочет, чтобы градус напряженности в отношениях РФ и Запада снижался после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, это... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T01:35
2021-12-10T01:39
в мире
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
военно-морские силы украины
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Киев не хочет, чтобы градус напряженности в отношениях РФ и Запада снижался после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, это иллюстрирует инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Впоследствии, корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания."Были обозначены тезисы, которые говорят о том, что шансы на взаимодействие между США и Россией по многим направлениям сохраняются. Киев этого не хочет и они всячески стараются продолжать подобные провокации", - констатировал парламентарий.Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
https://ria.ru/20211210/korabl-1763049583.html
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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, военно-морские силы украины, адальби шхагошев, россия
01:35 10.12.2021 (обновлено: 01:39 10.12.2021)
 
Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД

Депутат Госдумы Шхагошев: Киев не готов к снижению напряженности между Россией и Западом

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Киев не хочет, чтобы градус напряженности в отношениях РФ и Запада снижался после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, это иллюстрирует инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Впоследствии, корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

"По многочисленным экспертным оценкам, публикациям самых крупных изданий видно, что градус напряженности между США и Россией снижается после переговоров Путина с Байденом. Для мирового сообщества это сигнал, а для Украины это не является таким сигналом. Соответственно, они не хотят, чтобы эта напряженность спадала", - сказал Шхагошев.

"Были обозначены тезисы, которые говорят о том, что шансы на взаимодействие между США и Россией по многим направлениям сохраняются. Киев этого не хочет и они всячески стараются продолжать подобные провокации", - констатировал парламентарий.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
01:07
В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
00:31
США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
 
В миреКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФВоенно-морские силы УкраиныАдальби ШхагошевРоссия
 
 
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