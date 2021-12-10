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В Москве мужчину ранили у станции метро "Славянский бульвар"

В Москве мужчину ранили у станции метро "Славянский бульвар" - РИА Новости, 10.12.2021

В Москве мужчину ранили у станции метро "Славянский бульвар"

Неизвестный с "острым предметом" напал на мужчину у входа на станцию метро "Славянский бульвар", пострадавший в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:40

2021-12-10T12:40

2021-12-10T12:45

происшествия

московский метрополитен

москва

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россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Неизвестный с "острым предметом" напал на мужчину у входа на станцию метро "Славянский бульвар", пострадавший в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В пятницу 10 декабря около 10.30 в полицию от мужчины поступило сообщение об инциденте у входа на станцию метрополитена "Славянский бульвар". По предварительной информации, неизвестный причинил острым предметом травму заявителю и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавший в больнице, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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происшествия, московский метрополитен, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия