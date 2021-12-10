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Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой
Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой - РИА Новости, 10.12.2021
Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой
Житель Владивостока предстанет перед судом за то, что, будучи пьян, напал с ножом на фельдшера прибывшей на вызов скорой помощи, сообщает СУСК РФ по Приморскому РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:47
2021-12-10T09:47
2021-12-10T09:47
происшествия
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Житель Владивостока предстанет перед судом за то, что, будучи пьян, напал с ножом на фельдшера прибывшей на вызов скорой помощи, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю."По версии следствия, 7 июня 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя по месту жительства по улице Адмирала Кузнецова во Владивостоке, напал с ножом на фельдшера скорой медицинской помощи специализированной психиатрической выездной бригады. Скорая помощь прибыла на вызов для оказания медицинской помощи обвиняемому. Обвиняемый нанес удар ножом в область живота потерпевшего, однако последний сумел предотвратить смертельный удар, блокировав его медицинским ящиком", - говорится в сообщении.Обвиняемый выронил нож, не сумев довести начатое до конца. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает следствие.
https://ria.ru/20200429/1570761860.html
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происшествия, приморский край, владивосток, россия
Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой
Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой помощи