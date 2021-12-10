Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/napadenie-1763066509.html
Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой
Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой - РИА Новости, 10.12.2021
Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой
Житель Владивостока предстанет перед судом за то, что, будучи пьян, напал с ножом на фельдшера прибывшей на вызов скорой помощи, сообщает СУСК РФ по Приморскому РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:47
2021-12-10T09:47
происшествия
приморский край
владивосток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Житель Владивостока предстанет перед судом за то, что, будучи пьян, напал с ножом на фельдшера прибывшей на вызов скорой помощи, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю."По версии следствия, 7 июня 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя по месту жительства по улице Адмирала Кузнецова во Владивостоке, напал с ножом на фельдшера скорой медицинской помощи специализированной психиатрической выездной бригады. Скорая помощь прибыла на вызов для оказания медицинской помощи обвиняемому. Обвиняемый нанес удар ножом в область живота потерпевшего, однако последний сумел предотвратить смертельный удар, блокировав его медицинским ящиком", - говорится в сообщении.Обвиняемый выронил нож, не сумев довести начатое до конца. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает следствие.
https://ria.ru/20200429/1570761860.html
https://ria.ru/20210924/skoraya-1751646894.html
приморский край
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, владивосток, россия
09:47 10.12.2021
 
Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой

Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой помощи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Житель Владивостока предстанет перед судом за то, что, будучи пьян, напал с ножом на фельдшера прибывшей на вызов скорой помощи, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"По версии следствия, 7 июня 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя по месту жительства по улице Адмирала Кузнецова во Владивостоке, напал с ножом на фельдшера скорой медицинской помощи специализированной психиатрической выездной бригады. Скорая помощь прибыла на вызов для оказания медицинской помощи обвиняемому. Обвиняемый нанес удар ножом в область живота потерпевшего, однако последний сумел предотвратить смертельный удар, блокировав его медицинским ящиком", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.04.2020
29 апреля 2020, 17:46
СК возбудил дело о нападении на врачей скорой в Рязани
Обвиняемый выронил нож, не сумев довести начатое до конца. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает следствие.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 15:18
В Томске СК возбудил дело из-за нападения пациента на фельдшера скорой
 
ПроисшествияПриморский крайВладивостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Кузбассе частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал
10:22В Приморье провели спецоперацию в колонии против экстремизма
10:22Генерал назвал основные угрозы для России
10:17Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию
10:17В Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
10:15В России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон"
10:13Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве
10:08Дело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до суда
10:03Пострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд
09:58В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливе
09:54Вирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавируса
09:49На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского
09:47Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой
09:47"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимости
09:42Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата
09:39Судно "Академик Иоффе" прибыло в порт Калининграда
09:30Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе
09:30"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"
09:29Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян
09:20В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением
Лента новостейМолния
В Кузбассе частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигналВ Приморье провели спецоперацию в колонии против экстремизмаГенерал назвал основные угрозы для РоссииРоссийского политолога Нарочницкую не пустили в МолдавиюВ Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судомВ России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон"Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательствеДело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до судаПострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливеВирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавирусаНа Украине назвали главную ошибку в жизни ЗеленскогоЖитель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимостиЖителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи братаСудно "Академик Иоффе" прибыло в порт КалининградаМинтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением