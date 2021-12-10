10:48 10.12.2021 (обновлено: 11:08 10.12.2021)
Определены лучшие маркетологи 2021 года
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии бизнес-коммуникацийОпределены лучшие маркетологи 2021 года
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии бизнес-коммуникаций
МОСКВА, 10 дек - Пресс-служба Национальной Премии бизнес-коммуникаций. Девятого декабря в Madison состоялась торжественная Церемония награждения V Национальной Премии бизнес-коммуникаций.
По итогам трехэтапного голосования Экспертный совет Премии выявил победителей конкурса этого сезона. Среди обладателей почетных наград: Торговая сеть "Пятёрочка", Hasbro, Kimberly-Clark, Levi's®, LG, Unilever, Volvo Cars Russia.
В этом году НПБК состоялась в пятый раз. Этот юбилейный год отмечен рекордами: в Экспертный совет вошли более 130 профессионалов индустрии.
V НПБК определила 22 первых места, 33 — вторых, 39 — третьих и 24 шорт-листа. Рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик 2021 года по версии Экспертного совета НПБК уже доступен на официальном сайте Премии.
Валентин Смоляков, генеральный директор Национальной Премии бизнес-коммуникаций: "Мы завершили юбилейный сезон Национальной Премии бизнес-коммуникаций. На протяжении пяти лет подряд Премия и Экспертный совет погружаются в механизм работы индустрии маркетинга и выявляют профессионалов и практики, которые являются локомотивами этой индустрии. И это главная цель НПБК — выявлять и говорить о лучших маркетологах страны!".
Обладателями Гран-При стали:
В конкурсе "Лучшая маркетинговая кампания":
- —Volvo Cars Russia/Volvo и Mindshare, OMD Media Direction с кейсом "20 000 тест-драйвов как никогда раньше".
В конкурсе "Лучший маркетолог":
- —Усманов Альберт, директор по цифровому маркетингу S8 Capital, обладатель Гран-При и первого места на федеральном этапе в номинации "Услуги для населения";
- —Степанова Татьяна, директор по бренду и долгосрочной лояльности сети "Перекрёсток", в номинации "Розничная торговля" (федеральный этап).
За пять лет проект получил более 1270 заявок, в НПБК приняли участие 453 бренда, 63 агентства, было привлечено более 300 экспертов. Также было проведено четыре внутрирегиональных конкурса: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и дважды в Нижнем Новгороде.
Специальную награду Trendsetter получили:
В конкурсе "Лучшая маркетинговая кампания":
- —Торговая сеть "Пятёрочка" и Leo Burnett Moscow с кейсом "Говорите – сделаем!", номинация "Эффективность в бизнесе".
В конкурсе "Лучшее использование инструментов":
- —Volvo Cars Russia/Volvo и Mindshare, OMD Media Direction с кейсом "20 000 тест-драйвов как никогда раньше", номинация "Нестандартные медиа/Ambient";
- —"Столото" и AdChampagne с кейсом "Столото в ТикТок", номинация "Видео";
- —Unilever, AXE и Goose Gaming с кейсом AXE Collision Games, номинация "Социальные сети".
Национальная Премия бизнес-коммуникаций —это престижная награда за эффективные маркетинговые практики и единственная Премия, осуществляющая качественную оценку эффективности персональных достижений в области бизнес-коммуникаций на протяжении пяти лет.
Ознакомиться с данными независимого Рейтинга лучших маркетологов и лучших практик страны по версии V НПБК можно на официальном сайте Премии.
Контакты:
- —Старший продюсер проекта Кириченко Полина, +7 (916) 698-60-33
- —PR-директор проекта Чурсинова Марина, +7 (977) 937-55-23.
- —PR-менеджер проекта Данилова Ксения, +7 (977) 186-26-52.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.