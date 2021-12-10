https://ria.ru/20211210/nagrazhdenie-1763074751.html

Определены лучшие маркетологи 2021 года

Определены лучшие маркетологи 2021 года - РИА Новости, 10.12.2021

Определены лучшие маркетологи 2021 года

Девятого декабря в Madison состоялась торжественная Церемония награждения V Национальной Премии бизнес-коммуникаций. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:48

2021-12-10T10:48

2021-12-10T11:08

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МОСКВА, 10 дек - Пресс-служба Национальной Премии бизнес-коммуникаций. Девятого декабря в Madison состоялась торжественная Церемония награждения V Национальной Премии бизнес-коммуникаций.По итогам трехэтапного голосования Экспертный совет Премии выявил победителей конкурса этого сезона. Среди обладателей почетных наград: Торговая сеть "Пятёрочка", Hasbro, Kimberly-Clark, Levi's®, LG, Unilever, Volvo Cars Russia.В этом году НПБК состоялась в пятый раз. Этот юбилейный год отмечен рекордами: в Экспертный совет вошли более 130 профессионалов индустрии.V НПБК определила 22 первых места, 33 — вторых, 39 — третьих и 24 шорт-листа. Рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик 2021 года по версии Экспертного совета НПБК уже доступен на официальном сайте Премии.Валентин Смоляков, генеральный директор Национальной Премии бизнес-коммуникаций: "Мы завершили юбилейный сезон Национальной Премии бизнес-коммуникаций. На протяжении пяти лет подряд Премия и Экспертный совет погружаются в механизм работы индустрии маркетинга и выявляют профессионалов и практики, которые являются локомотивами этой индустрии. И это главная цель НПБК — выявлять и говорить о лучших маркетологах страны!".Обладателями Гран-При стали:В конкурсе "Лучшая маркетинговая кампания":В конкурсе "Лучший маркетолог":За пять лет проект получил более 1270 заявок, в НПБК приняли участие 453 бренда, 63 агентства, было привлечено более 300 экспертов. Также было проведено четыре внутрирегиональных конкурса: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и дважды в Нижнем Новгороде.Специальную награду Trendsetter получили:В конкурсе "Лучшая маркетинговая кампания":В конкурсе "Лучшее использование инструментов": Национальная Премия бизнес-коммуникаций —это престижная награда за эффективные маркетинговые практики и единственная Премия, осуществляющая качественную оценку эффективности персональных достижений в области бизнес-коммуникаций на протяжении пяти лет. Ознакомиться с данными независимого Рейтинга лучших маркетологов и лучших практик страны по версии V НПБК можно на официальном сайте Премии.Контакты:Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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пресс-релизы