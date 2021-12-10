https://ria.ru/20211210/nagrady-1763175415.html

Губернатор Югры вручила награды жителям в честь Дня округа

Губернатор Югры вручила награды жителям в честь Дня округа - РИА Новости, 10.12.2021

Губернатор Югры вручила награды жителям в честь Дня округа

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в пятницу, в 91-летие со дня образования региона, вручила местным жителям государственные... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:17

2021-12-10T17:17

2021-12-10T17:17

ханты-мансийский автономный округ

общество

наталья комарова

российский союз ветеранов афганистана

ханты-мансийский автономный округ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:34:2974:1706_1920x0_80_0_0_a6beb343435d64d3edeec595d270f850.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в пятницу, в 91-летие со дня образования региона, вручила местным жителям государственные награды РФ, а также награды и почетные звания Югры.Как отметила Комарова в приветственном слове церемонии, среди тех, кто отмечен наградами, - врачи, общественные деятели, научные работники, представители нефтегазовой сферы, деятели культуры, спортсмены и учителя."Дорогие земляки, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра гордится вами. Ваши личные, профессиональные качества, достижения, неравнодушие к запросам людей позволили вам заслужить доверие и признание югорчан, президента Российской Федерации. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и новых побед", - сказала глава региона.Орденом Почета награжден политический общественный деятель, писатель Еремей Айпин, во многом благодаря усилиям которого и возглавляемой им Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в Думе автономного округа, как отметила Комарова, была сформирована нормативно-правовая база, отвечающая на запросы развития коренных народов Югры. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечен вклад в развитие социальной сферы Югры, активное участие в работе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заместителя председателя Думы автономного округа Натальи Западновой.Председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников Станислав Каноненко, предложения по созданию карты доступности объектов социальной инфраструктуры которого внедрены в территориальную информационную систему ХМАО, удостоен знака отличия "За благодеяния". Знаком "За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом" награждена 91-летняя директор Нижневартовской средней школы №6 Антонина Сущая.За выдающиеся достижения в экономике, обеспечение благополучия, процветания, повышения роли и авторитета Югры в РФ и на международном уровне знак "Почетный житель ХМАО-Югры" посмертно присвоен Геннадию Бухтину, занимавшему должность первого заместителя главы региона. За выдающиеся заслуги в общественной деятельности, повышение уровня жизни населения Югры звание "Почетный житель ХМАО-Югры" посмертно присвоено Виктору Заболоцкому – председателю правления Ханты-Мансийской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана". За трудовые успехи медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени посмертно награжден электрогазосварщик АО "Березовогаз" Анатолий Лазаренко.За значительный вклад в развитие социально-экономического потенциала Югры премия ХМАО "За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа" присуждена депутату окружной Думы Татьяне Гоголевой. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено заведующему урологическим отделением Окружной клинической больницы Максиму Еломенко. За значительный вклад в разъяснительную и практическую работу по охране природы и окружающей среды премия ХМАО присуждена Ивану Шевцову – директору базы авиационной и наземной охраны лесов.

https://ria.ru/20211209/yugra-1763015176.html

https://ria.ru/20211203/yugra-1762031745.html

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761857161.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталья комарова, российский союз ветеранов афганистана, ханты-мансийский автономный округ, россия