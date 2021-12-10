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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211210/nagrady-1763175415.html
Губернатор Югры вручила награды жителям в честь Дня округа
Губернатор Югры вручила награды жителям в честь Дня округа - РИА Новости, 10.12.2021
Губернатор Югры вручила награды жителям в честь Дня округа
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в пятницу, в 91-летие со дня образования региона, вручила местным жителям государственные... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:17
2021-12-10T17:17
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
российский союз ветеранов афганистана
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в пятницу, в 91-летие со дня образования региона, вручила местным жителям государственные награды РФ, а также награды и почетные звания Югры.Как отметила Комарова в приветственном слове церемонии, среди тех, кто отмечен наградами, - врачи, общественные деятели, научные работники, представители нефтегазовой сферы, деятели культуры, спортсмены и учителя."Дорогие земляки, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра гордится вами. Ваши личные, профессиональные качества, достижения, неравнодушие к запросам людей позволили вам заслужить доверие и признание югорчан, президента Российской Федерации. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и новых побед", - сказала глава региона.Орденом Почета награжден политический общественный деятель, писатель Еремей Айпин, во многом благодаря усилиям которого и возглавляемой им Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в Думе автономного округа, как отметила Комарова, была сформирована нормативно-правовая база, отвечающая на запросы развития коренных народов Югры. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечен вклад в развитие социальной сферы Югры, активное участие в работе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заместителя председателя Думы автономного округа Натальи Западновой.Председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников Станислав Каноненко, предложения по созданию карты доступности объектов социальной инфраструктуры которого внедрены в территориальную информационную систему ХМАО, удостоен знака отличия "За благодеяния". Знаком "За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом" награждена 91-летняя директор Нижневартовской средней школы №6 Антонина Сущая.За выдающиеся достижения в экономике, обеспечение благополучия, процветания, повышения роли и авторитета Югры в РФ и на международном уровне знак "Почетный житель ХМАО-Югры" посмертно присвоен Геннадию Бухтину, занимавшему должность первого заместителя главы региона. За выдающиеся заслуги в общественной деятельности, повышение уровня жизни населения Югры звание "Почетный житель ХМАО-Югры" посмертно присвоено Виктору Заболоцкому – председателю правления Ханты-Мансийской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана". За трудовые успехи медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени посмертно награжден электрогазосварщик АО "Березовогаз" Анатолий Лазаренко.За значительный вклад в развитие социально-экономического потенциала Югры премия ХМАО "За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа" присуждена депутату окружной Думы Татьяне Гоголевой. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено заведующему урологическим отделением Окружной клинической больницы Максиму Еломенко. За значительный вклад в разъяснительную и практическую работу по охране природы и окружающей среды премия ХМАО присуждена Ивану Шевцову – директору базы авиационной и наземной охраны лесов.
https://ria.ru/20211209/yugra-1763015176.html
https://ria.ru/20211203/yugra-1762031745.html
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общество, наталья комарова, российский союз ветеранов афганистана, ханты-мансийский автономный округ, россия
17:17 10.12.2021
 
Губернатор Югры вручила награды жителям в честь Дня округа

Губернатор Югры Комарова вручила государственные награды жителям в честь Дня округа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в пятницу, в 91-летие со дня образования региона, вручила местным жителям государственные награды РФ, а также награды и почетные звания Югры.
Как отметила Комарова в приветственном слове церемонии, среди тех, кто отмечен наградами, - врачи, общественные деятели, научные работники, представители нефтегазовой сферы, деятели культуры, спортсмены и учителя.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 19:21Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре более 200 семей переедут из аварийного жилья в 2022 году
"Дорогие земляки, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра гордится вами. Ваши личные, профессиональные качества, достижения, неравнодушие к запросам людей позволили вам заслужить доверие и признание югорчан, президента Российской Федерации. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и новых побед", - сказала глава региона.
Орденом Почета награжден политический общественный деятель, писатель Еремей Айпин, во многом благодаря усилиям которого и возглавляемой им Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в Думе автономного округа, как отметила Комарова, была сформирована нормативно-правовая база, отвечающая на запросы развития коренных народов Югры. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечен вклад в развитие социальной сферы Югры, активное участие в работе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заместителя председателя Думы автономного округа Натальи Западновой.
Шишки кедра. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 15:27Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре выделят более 12 миллионов рублей на обустройство кедропарка
Председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников Станислав Каноненко, предложения по созданию карты доступности объектов социальной инфраструктуры которого внедрены в территориальную информационную систему ХМАО, удостоен знака отличия "За благодеяния". Знаком "За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом" награждена 91-летняя директор Нижневартовской средней школы №6 Антонина Сущая.
За выдающиеся достижения в экономике, обеспечение благополучия, процветания, повышения роли и авторитета Югры в РФ и на международном уровне знак "Почетный житель ХМАО-Югры" посмертно присвоен Геннадию Бухтину, занимавшему должность первого заместителя главы региона. За выдающиеся заслуги в общественной деятельности, повышение уровня жизни населения Югры звание "Почетный житель ХМАО-Югры" посмертно присвоено Виктору Заболоцкому – председателю правления Ханты-Мансийской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана". За трудовые успехи медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени посмертно награжден электрогазосварщик АО "Березовогаз" Анатолий Лазаренко.
За значительный вклад в развитие социально-экономического потенциала Югры премия ХМАО "За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа" присуждена депутату окружной Думы Татьяне Гоголевой. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено заведующему урологическим отделением Окружной клинической больницы Максиму Еломенко. За значительный вклад в разъяснительную и практическую работу по охране природы и окружающей среды премия ХМАО присуждена Ивану Шевцову – директору базы авиационной и наземной охраны лесов.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 16:20Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Сургутском районе Югры уровень вакцинации от COVID-19 достиг 80 процентов
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоНаталья КомароваРоссийский союз ветеранов АфганистанаХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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