https://ria.ru/20211210/nagrada-1763073667.html
РЭЦ: платформа "Мой экспорт" получила награду CIO Awards
РЭЦ: платформа "Мой экспорт" получила награду CIO Awards - РИА Новости, 10.12.2021
РЭЦ: платформа "Мой экспорт" получила награду CIO Awards
Создатели цифровой платформы "Мой экспорт" получили награду конкурса CIO Awards в номинации "Цифровой переворот", сообщает Российский экспортный центр (входит в РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:44
2021-12-10T10:44
2021-12-10T10:44
российский экспортный центр
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Создатели цифровой платформы "Мой экспорт" получили награду конкурса CIO Awards в номинации "Цифровой переворот", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."9 декабря были объявлены победители конкурса CIO Awards. Команда, создавшая цифровую платформу "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), получила награду в номинации "Цифровой переворот", - говорится в сообщении центра.Там уточняется, что в номинации "Цифровой переворот" представлены IT-директора – руководители проектов, которые внедрили технологические инновации, изменившие процесс работы компании, департамента компании или ИТ-систем.От лица команды награду получил Иван Высотенко, директор по управлению цифровыми каналами ИС "Одно окно"."Мы поставили для себя амбициозную задачу – фундаментально изменить отношения экспортера с государством и всеми ведомствами в рамках предоставления госуслуг для экспортеров. То есть обеспечить бесшовный доступ ко всем сервисам и услугам, необходимым предпринимателям при выходе на экспорт из "одного окна", сделав экспорт проще и доступнее", - рассказал вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.Цифровая платформа "Мой экспорт" была запущена год назад, в ноябре 2020 года. Уже более 6 тысяч компаний зарегистрировались на платформе.
https://ria.ru/20211209/ekspozitsiya-1762903452.html
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российский экспортный центр, россия
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости
. Создатели цифровой платформы "Мой экспорт" получили награду конкурса CIO Awards в номинации "Цифровой переворот", сообщает Российский экспортный центр
(входит в ВЭБ.РФ
).
"9 декабря были объявлены победители конкурса CIO Awards. Команда, создавшая цифровую платформу "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), получила награду в номинации "Цифровой переворот", - говорится в сообщении центра.
Там уточняется, что в номинации "Цифровой переворот" представлены IT-директора – руководители проектов, которые внедрили технологические инновации, изменившие процесс работы компании, департамента компании или ИТ-систем.
От лица команды награду получил Иван Высотенко, директор по управлению цифровыми каналами ИС "Одно окно".
"Мы поставили для себя амбициозную задачу – фундаментально изменить отношения экспортера с государством и всеми ведомствами в рамках предоставления госуслуг для экспортеров. То есть обеспечить бесшовный доступ ко всем сервисам и услугам, необходимым предпринимателям при выходе на экспорт из "одного окна", сделав экспорт проще и доступнее", - рассказал вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.
Цифровая платформа "Мой экспорт" была запущена год назад, в ноябре 2020 года. Уже более 6 тысяч компаний зарегистрировались на платформе.
"Команда платформы "Мой экспорт" не останавливается на достигнутом и стремится сделать клиентский путь экспортера полностью беспрепятственным. До конца 2024 года будут запущены более 30 сервисов, охватывающих потребности экспортеров на каждом этапе экспортной деятельности", - заключают в РЭЦ.