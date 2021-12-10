https://ria.ru/20211210/nagrada-1763073667.html

РЭЦ: платформа "Мой экспорт" получила награду CIO Awards

РЭЦ: платформа "Мой экспорт" получила награду CIO Awards - РИА Новости, 10.12.2021

РЭЦ: платформа "Мой экспорт" получила награду CIO Awards

Создатели цифровой платформы "Мой экспорт" получили награду конкурса CIO Awards в номинации "Цифровой переворот", сообщает Российский экспортный центр (входит в РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:44

2021-12-10T10:44

2021-12-10T10:44

российский экспортный центр

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Создатели цифровой платформы "Мой экспорт" получили награду конкурса CIO Awards в номинации "Цифровой переворот", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."9 декабря были объявлены победители конкурса CIO Awards. Команда, создавшая цифровую платформу "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), получила награду в номинации "Цифровой переворот", - говорится в сообщении центра.Там уточняется, что в номинации "Цифровой переворот" представлены IT-директора – руководители проектов, которые внедрили технологические инновации, изменившие процесс работы компании, департамента компании или ИТ-систем.От лица команды награду получил Иван Высотенко, директор по управлению цифровыми каналами ИС "Одно окно"."Мы поставили для себя амбициозную задачу – фундаментально изменить отношения экспортера с государством и всеми ведомствами в рамках предоставления госуслуг для экспортеров. То есть обеспечить бесшовный доступ ко всем сервисам и услугам, необходимым предпринимателям при выходе на экспорт из "одного окна", сделав экспорт проще и доступнее", - рассказал вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.Цифровая платформа "Мой экспорт" была запущена год назад, в ноябре 2020 года. Уже более 6 тысяч компаний зарегистрировались на платформе.

https://ria.ru/20211209/ekspozitsiya-1762903452.html

https://ria.ru/20211203/preimuschestva-1762106851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр, россия