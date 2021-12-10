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Смоленская область
https://ria.ru/20211210/muzey-1763137506.html
Музей "Русская старина" в Смоленске возобновит работу в 2022 году
Музей "Русская старина" в Смоленске возобновит работу в 2022 году - РИА Новости, 10.12.2021
Музей "Русская старина" в Смоленске возобновит работу в 2022 году
Музей "Русская старина" после проведенного ремонта начнет работу в следующем году, сообщает пресс-служба администрация Смоленской области. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:34
2021-12-10T15:34
смоленская область
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 10 дек – РИА Новости. Музей "Русская старина" после проведенного ремонта начнет работу в следующем году, сообщает пресс-служба администрация Смоленской области.Вопрос возобновления работы музея обсуждался на совещании, которое провел губернатор области Алексей Островский.Музей "Русская старина" располагается в особняке Марии Клавдиевны Тешиневой, который построен в русском стиле и находится в ведении Смоленского государственного музея-заповедника. Здание музея является объектом культурного наследия федерального значения, оно сохранило свой первоначальный облик с 1905 года до наших дней. В фондах музея более десяти тысяч экземпляров, входящих в коллекцию княгини Тенишевой: украшения, драгоценности, оружие, иконы и прочее.На проведение ремонтных работ в музее были направлены порядка 22 миллионов рублей. В здании были отремонтированы кровля и окна, заменена внешняя инженерная система.Глава региона сообщил, то к нему регулярно поступают обращения от смолян, которые не удовлетворены тем, в каком состоянии находится музей и просят сделать все для того, чтобы учреждение культуры возобновило свою работу уже в более широком формате, с обновленной экспозицией.На совещании отмечалось, что музей практически готов к работе. Для проведения завершающего этапа ремонтных работ необходимо дополнительное финансирование для отделки холла, оборудования гардероба, установки охранной системы, видеонаблюдения и приобретения нескольких музейных витрин.
https://ria.ru/20180925/1529279597.html
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смоленская область, алексей островский
15:34 10.12.2021
 

Музей "Русская старина" в Смоленске возобновит работу в 2022 году

© Фото : администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский во время совещания по вопросу проведения ремонтных работ в здании музея "Русская старина"
Губернатор Смоленской области Алексей Островский во время совещания по вопросу проведения ремонтных работ в здании музея Русская старина - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : администрация Смоленской области
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СМОЛЕНСК, 10 дек – РИА Новости. Музей "Русская старина" после проведенного ремонта начнет работу в следующем году, сообщает пресс-служба администрация Смоленской области.
Вопрос возобновления работы музея обсуждался на совещании, которое провел губернатор области Алексей Островский.
Музей "Русская старина" располагается в особняке Марии Клавдиевны Тешиневой, который построен в русском стиле и находится в ведении Смоленского государственного музея-заповедника. Здание музея является объектом культурного наследия федерального значения, оно сохранило свой первоначальный облик с 1905 года до наших дней. В фондах музея более десяти тысяч экземпляров, входящих в коллекцию княгини Тенишевой: украшения, драгоценности, оружие, иконы и прочее.
На проведение ремонтных работ в музее были направлены порядка 22 миллионов рублей. В здании были отремонтированы кровля и окна, заменена внешняя инженерная система.
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Глава региона сообщил, то к нему регулярно поступают обращения от смолян, которые не удовлетворены тем, в каком состоянии находится музей и просят сделать все для того, чтобы учреждение культуры возобновило свою работу уже в более широком формате, с обновленной экспозицией.
На совещании отмечалось, что музей практически готов к работе. Для проведения завершающего этапа ремонтных работ необходимо дополнительное финансирование для отделки холла, оборудования гардероба, установки охранной системы, видеонаблюдения и приобретения нескольких музейных витрин.
"Музей, безусловно, является гордостью Смоленщины. Возобновление его работы станет радостным событием не только для смолян, но также вызовет интерес у гостей города. Я дам поручение о выделении средств на обозначенные ремонтные работы. Открыть экспозицию для посетителей нужно, как можно раньше, не затягивать, так как в летний период город посещает больше туристов, чем в иное время года", - заявил Островский.
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