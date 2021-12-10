https://ria.ru/20211210/muzey-1763137506.html

Музей "Русская старина" в Смоленске возобновит работу в 2022 году

Музей "Русская старина" в Смоленске возобновит работу в 2022 году - РИА Новости, 10.12.2021

Музей "Русская старина" в Смоленске возобновит работу в 2022 году

Музей "Русская старина" после проведенного ремонта начнет работу в следующем году, сообщает пресс-служба администрация Смоленской области. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:34

2021-12-10T15:34

2021-12-10T15:34

смоленская область

смоленская область

алексей островский

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СМОЛЕНСК, 10 дек – РИА Новости. Музей "Русская старина" после проведенного ремонта начнет работу в следующем году, сообщает пресс-служба администрация Смоленской области.Вопрос возобновления работы музея обсуждался на совещании, которое провел губернатор области Алексей Островский.Музей "Русская старина" располагается в особняке Марии Клавдиевны Тешиневой, который построен в русском стиле и находится в ведении Смоленского государственного музея-заповедника. Здание музея является объектом культурного наследия федерального значения, оно сохранило свой первоначальный облик с 1905 года до наших дней. В фондах музея более десяти тысяч экземпляров, входящих в коллекцию княгини Тенишевой: украшения, драгоценности, оружие, иконы и прочее.На проведение ремонтных работ в музее были направлены порядка 22 миллионов рублей. В здании были отремонтированы кровля и окна, заменена внешняя инженерная система.Глава региона сообщил, то к нему регулярно поступают обращения от смолян, которые не удовлетворены тем, в каком состоянии находится музей и просят сделать все для того, чтобы учреждение культуры возобновило свою работу уже в более широком формате, с обновленной экспозицией.На совещании отмечалось, что музей практически готов к работе. Для проведения завершающего этапа ремонтных работ необходимо дополнительное финансирование для отделки холла, оборудования гардероба, установки охранной системы, видеонаблюдения и приобретения нескольких музейных витрин.

https://ria.ru/20180925/1529279597.html

https://ria.ru/20211209/ostrovskiy-1762881060.html

смоленская область

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смоленская область, алексей островский