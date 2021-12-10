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В Москве в пятницу днем ожидается до минус 9-11 градусов мороза
В Москве в пятницу днем ожидается до минус 9-11 градусов мороза - РИА Новости, 10.12.2021
В Москве в пятницу днем ожидается до минус 9-11 градусов мороза
В Москве в пятницу днем ожидаются морозы до минус 9-11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T08:04
2021-12-10T08:04
общество
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве в пятницу днем ожидаются морозы до минус 9-11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы сегодня в Москве ожидаем небольшую облачность без осадков. Температура максимальная днем - от минус 9 до минус 11 градусов, по области - от минус 8 до минус 13 градусов. Ветер восточный - 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 758 миллиметров ртутного столба", - рассказал Синенков.
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общество, москва, погода, александр синенков
08:04 10.12.2021
 
В Москве в пятницу днем ожидается до минус 9-11 градусов мороза

Специалист "Фобоса" Синенков: в Москве в пятницу днем ожидается до минус 9-11 мороза

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДорожное движение на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
Дорожное движение на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве в пятницу днем ожидаются морозы до минус 9-11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня в Москве ожидаем небольшую облачность без осадков. Температура максимальная днем - от минус 9 до минус 11 градусов, по области - от минус 8 до минус 13 градусов. Ветер восточный - 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 758 миллиметров ртутного столба", - рассказал Синенков.
Мужчина идет по улице во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
08:02
Ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в Москве
 
ОбществоМоскваПогодаАлександр Синенков
 
 
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