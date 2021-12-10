https://ria.ru/20211210/moroz-1763058942.html

В Москве в пятницу днем ожидается до минус 9-11 градусов мороза

В Москве в пятницу днем ожидается до минус 9-11 градусов мороза - РИА Новости, 10.12.2021

В Москве в пятницу днем ожидается до минус 9-11 градусов мороза

В Москве в пятницу днем ожидаются морозы до минус 9-11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T08:04

2021-12-10T08:04

2021-12-10T08:04

общество

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве в пятницу днем ожидаются морозы до минус 9-11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы сегодня в Москве ожидаем небольшую облачность без осадков. Температура максимальная днем - от минус 9 до минус 11 градусов, по области - от минус 8 до минус 13 градусов. Ветер восточный - 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 758 миллиметров ртутного столба", - рассказал Синенков.

https://ria.ru/20211210/kholod-1763058744.html

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общество, москва, погода, александр синенков