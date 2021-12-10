https://ria.ru/20211210/moratoriy-1763156640.html

В МИД призвали ввести двусторонний мораторий на размещение ракет в Европе

В МИД призвали ввести двусторонний мораторий на размещение ракет в Европе - РИА Новости, 10.12.2021

В МИД призвали ввести двусторонний мораторий на размещение ракет в Европе

РФ призывает Запад не отмахиваться от предложения ввести мораторий на размещение ракет в Европе и сделать его проверяемым, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:03

2021-12-10T16:03

2021-12-10T16:10

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. РФ призывает Запад не отмахиваться от предложения ввести мораторий на размещение ракет в Европе и сделать его проверяемым, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Давайте, коллеги, страны НАТО, все же займемся серьезно вопросом о том, как сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем (ракет) двусторонним, взаимным, причем проверяемым. Наши предложения на столе, не надо от них отмахиваться", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20211210/mid-1763146924.html

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в мире, сша, европа, москва, россия, сергей рябков, нато