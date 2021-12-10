https://ria.ru/20211210/moratoriy-1763156640.html
В МИД призвали ввести двусторонний мораторий на размещение ракет в Европе
В МИД призвали ввести двусторонний мораторий на размещение ракет в Европе - РИА Новости, 10.12.2021
В МИД призвали ввести двусторонний мораторий на размещение ракет в Европе
РФ призывает Запад не отмахиваться от предложения ввести мораторий на размещение ракет в Европе и сделать его проверяемым, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:03
2021-12-10T16:03
2021-12-10T16:10
в мире
сша
европа
москва
россия
сергей рябков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:163:2850:1766_1920x0_80_0_0_62e0b874a6440ba0895fde70bb88870f.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. РФ призывает Запад не отмахиваться от предложения ввести мораторий на размещение ракет в Европе и сделать его проверяемым, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Давайте, коллеги, страны НАТО, все же займемся серьезно вопросом о том, как сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем (ракет) двусторонним, взаимным, причем проверяемым. Наши предложения на столе, не надо от них отмахиваться", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20211210/mid-1763146924.html
сша
европа
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4675f3e80c67d230a0041b180b8ee580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, москва, россия, сергей рябков, нато
16:03 10.12.2021 (обновлено: 16:10 10.12.2021)
В МИД призвали ввести двусторонний мораторий на размещение ракет в Европе
Рябков: Западу следует принять предложение России о моратории на размещение ракет в Европе