https://ria.ru/20211210/mishustin-1763208267.html

Мишустин примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Мишустин примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 10.12.2021

Мишустин примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале примет участие в Российском инвестиционном форуме, который состоится в Сочи, сообщила пресс-служба кабмина со... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:00

2021-12-10T20:00

2021-12-10T20:00

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сочи

втб

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михаил мишустин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале примет участие в Российском инвестиционном форуме, который состоится в Сочи, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на заседание по подготовке форума под руководством зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко.Уточняется, что Российский инвестиционный форум пройдет с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус"."Планируется участие в форуме председателя правительства Михаила Мишустина", - говорится в сообщении.В совещании по подготовке и проведению форума приняли участие: советник президента Антон Кобяков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, а также члены оргкомитета, куда вошли представители Минфина, Минэкономразвития, Минспорта, Минздрава и общественных организаций."Российский инвестиционный форум - это форум регионов и конкретных решений. В рамках трехдневной программы представители федеральных органов власти, регионы и бизнес обсудят актуальные вопросы на пути достижения определённых президентом национальных целей", - подчеркнул Чернышенко.Он добавил, что на форуме будут работать представители всех 85 субъектов. На данный момент свое участие подтвердили 56 регионов. Также поступило несколько десятков заявок от ведущих российских компаний и корпораций, в том числе Сбербанка, "Газпрома", "Уралхима", ВТБ и ВЭБа.

https://ria.ru/20211210/stereotipy-1763089698.html

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экономика, сочи, втб, сбербанк россии, газпром, михаил мишустин, антон кобяков, александр стуглев, россия