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Мишустин примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи
Мишустин примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 10.12.2021
Мишустин примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале примет участие в Российском инвестиционном форуме, который состоится в Сочи, сообщила пресс-служба кабмина со... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:00
2021-12-10T20:00
экономика
сочи
втб
сбербанк россии
газпром
михаил мишустин
антон кобяков
александр стуглев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале примет участие в Российском инвестиционном форуме, который состоится в Сочи, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на заседание по подготовке форума под руководством зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко.Уточняется, что Российский инвестиционный форум пройдет с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус"."Планируется участие в форуме председателя правительства Михаила Мишустина", - говорится в сообщении.В совещании по подготовке и проведению форума приняли участие: советник президента Антон Кобяков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, а также члены оргкомитета, куда вошли представители Минфина, Минэкономразвития, Минспорта, Минздрава и общественных организаций."Российский инвестиционный форум - это форум регионов и конкретных решений. В рамках трехдневной программы представители федеральных органов власти, регионы и бизнес обсудят актуальные вопросы на пути достижения определённых президентом национальных целей", - подчеркнул Чернышенко.Он добавил, что на форуме будут работать представители всех 85 субъектов. На данный момент свое участие подтвердили 56 регионов. Также поступило несколько десятков заявок от ведущих российских компаний и корпораций, в том числе Сбербанка, "Газпрома", "Уралхима", ВТБ и ВЭБа.
https://ria.ru/20211210/stereotipy-1763089698.html
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экономика, сочи, втб, сбербанк россии, газпром, михаил мишустин, антон кобяков, александр стуглев, россия
20:00 10.12.2021
 
Мишустин примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Премьер Мишустин примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале примет участие в Российском инвестиционном форуме, который состоится в Сочи, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на заседание по подготовке форума под руководством зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко.
Уточняется, что Российский инвестиционный форум пройдет с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус".
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"Планируется участие в форуме председателя правительства Михаила Мишустина", - говорится в сообщении.
В совещании по подготовке и проведению форума приняли участие: советник президента Антон Кобяков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, а также члены оргкомитета, куда вошли представители Минфина, Минэкономразвития, Минспорта, Минздрава и общественных организаций.
"Российский инвестиционный форум - это форум регионов и конкретных решений. В рамках трехдневной программы представители федеральных органов власти, регионы и бизнес обсудят актуальные вопросы на пути достижения определённых президентом национальных целей", - подчеркнул Чернышенко.
Он добавил, что на форуме будут работать представители всех 85 субъектов. На данный момент свое участие подтвердили 56 регионов. Также поступило несколько десятков заявок от ведущих российских компаний и корпораций, в том числе Сбербанка, "Газпрома", "Уралхима", ВТБ и ВЭБа.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании 2030 - уже завтра. Что делать? международного экспортного форума Сделано в России - 2021 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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