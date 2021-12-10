https://ria.ru/20211210/mishustin-1763116532.html

В Сербии произвели более миллиона доз вакцины "Спутник V", заявил Мишустин

В Сербии произвели более миллиона доз вакцины "Спутник V", заявил Мишустин - РИА Новости, 10.12.2021

В Сербии произвели более миллиона доз вакцины "Спутник V", заявил Мишустин

В Сербии произведено уже более 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", еще почти два миллиона доз в эту страну поставила Россия, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:45

2021-12-10T13:45

2021-12-10T13:51

сербия

михаил мишустин

александр вучич

ана брнабич

россия

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Сербии произведено уже более 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", еще почти два миллиона доз в эту страну поставила Россия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Россия поставила в Сербию почти два миллиона доз вакцины "Спутник V", и сейчас запущено промышленное производство "Спутника V". Уже выпущено более 1,5 млн доз, часть из которых используется для массовой иммунизации населения, в том числе и в соседних с Сербией странах", - сказал он в начале переговоров со своей сербской коллегой Аной Брнабич.Мишустин обратил внимание, что визит главы сербского правительства в Россию идет в развитие состоявшихся 25 ноября переговоров между президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Вучичем."Задача наших правительств - исполнить договоренности наших лидеров", - добавил он.Мишустин отметил, что Сербия является важным партнером России, а двусторонние отношения основаны на исторической дружбе, духовной близости, проверены временем, военными испытаниями и не зависят от политической конъюнктуры."Мы высоко оцениваем принципиальную линию сербского руководства на наращивание взаимовыгодного сотрудничества с Россией, несмотря на внешнее давление и незаконные односторонние санкции, действующие в отношении нашей страны", - сказал он.По словам российского премьера, России и Сербии в двусторонней торговле удалось преодолеть негативные последствия пандемии, а двусторонний товарооборот в январе-октябре увеличился почти на 20% до $1,9 млрд.По его словам, активно реализуются крупные двусторонние проекты."Обсуждается новый проект "Белградские диаметры" по строительству более 220 км путей для пригородного и городского сообщения, и его запуск изменит всю систему транспортных коммуникаций в сербской столице", - привел Мишустин один из примеров.В свою очередь Брнабич заявила, что ее страна благодарна России за соглашение о ценах на газ, заключенное Путиным и Вучичем, поддержку Сербии по косовской проблематике и поставку, а также передачу технологий производства вакцины "Спутник V".Она также пообещала, что Сербия не поддастся внешнему давлению и не станет вводить антироссийские санкции.

https://ria.ru/20211210/stereotipy-1763089698.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/sputnik-m-1763017425.html

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сербия, михаил мишустин, александр вучич, ана брнабич, россия, вакцина "спутник v"