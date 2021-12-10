https://ria.ru/20211210/minirovanie-1763142799.html

Заключенный пермской колонии получил новый срок за "минирование" метро

Заключенный пермской колонии получил новый срок за "минирование" метро - РИА Новости, 10.12.2021

Заключенный пермской колонии получил новый срок за "минирование" метро

Житель Подмосковья, отбывавший срок в пермской колонии, осужден на 6,5 лет лишения свободы за сообщение о "минировании" станции столичного метро. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:33

2021-12-10T15:33

2021-12-10T15:33

происшествия

московский метрополитен

пермский край

москва

пермский краевой суд

россия

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ПЕРМЬ, 10 дек - РИА Новости. Житель Подмосковья, отбывавший срок в пермской колонии, осужден на 6,5 лет лишения свободы за сообщение о "минировании" станции столичного метро."Соликамский городской суд с учетом ранее совершенных тяжких преступлений приговорил ранее судимого жителя Московской области к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) ему было назначено 6 лет и 6 месяцев лишения свободы", — рассказали РИА Новости в суде.По данным региональной прокуратуры, фигурант, отбывая наказание в колонии в Пермском крае, весной 2021 года заявил о якобы готовящемся взрыве на станции Московского метрополитена. Сообщение оказалось ложным, впоследствии правоохранители установили его автора.Приговор суда первой инстанции был обжалован, коллегией по уголовным делам Пермского краевого суда решение оставлено без изменения, отмечается также в релизе надзорного ведомства.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20210525/moskva-1733786759.html

https://ria.ru/20210622/minirovanie-1738061524.html

пермский край

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происшествия, московский метрополитен, пермский край, москва, пермский краевой суд, россия