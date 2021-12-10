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МИД перечислил предложения для снижения напряженности в Европе
МИД перечислил предложения для снижения напряженности в Европе - РИА Новости, 10.12.2021
МИД перечислил предложения для снижения напряженности в Европе
Москва ждет от НАТО ответа на предложения по возобновлению регулярного диалога между военными по линии РФ-США и РФ-НАТО, говорится в заявлении МИД России. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:42
2021-12-10T18:42
2021-12-10T18:42
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва ждет от НАТО ответа на предложения по возобновлению регулярного диалога между военными по линии РФ-США и РФ-НАТО, говорится в заявлении МИД России."Также настаиваем на получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые ранее наши предложения по снижению напряженности в Европе, включая, в частности: отвод районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО; согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь – в балтийском и черноморском регионах", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.В МИД РФ также подчеркнули, что Москва настаивает на получении реакции НАТО на предложение о "возобновлении регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО".
https://ria.ru/20211210/ukraina-1763191979.html
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в мире, европа, москва, нато, россия
МИД перечислил предложения для снижения напряженности в Европе
МИД: Россия ждет реакции НАТО на предложение о возобновлении диалога между военными