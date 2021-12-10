https://ria.ru/20211210/mid-1763146924.html

Военная инфраструктура НАТО приближается к России, заявил Рябков

Военная инфраструктура НАТО приближается к России, заявил Рябков - РИА Новости, 10.12.2021

Военная инфраструктура НАТО приближается к России, заявил Рябков

США игнорируют предупреждения Москвы, военная инфраструктура НАТО максимально приближается к России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:45

2021-12-10T15:45

2021-12-10T15:45

сша

москва

владимир путин

сергей рябков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758007260_0:199:3287:2048_1920x0_80_0_0_e9ee8655eb17098169ab3370edc005ab.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США игнорируют предупреждения Москвы, военная инфраструктура НАТО максимально приближается к России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."К сожалению, видим, что наши предостережения, предупреждения игнорируются, военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По словам Рябкова, именно по этой причине президент РФ Владимир Путин поручил добиваться долгосрочных правовых гарантий безопасности, зафиксированных в форме договоров, на западных рубежах.

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, москва, владимир путин, сергей рябков, нато, россия