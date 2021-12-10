https://ria.ru/20211210/mid-1763146924.html
Военная инфраструктура НАТО приближается к России, заявил Рябков
Военная инфраструктура НАТО приближается к России, заявил Рябков - РИА Новости, 10.12.2021
Военная инфраструктура НАТО приближается к России, заявил Рябков
США игнорируют предупреждения Москвы, военная инфраструктура НАТО максимально приближается к России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:45
2021-12-10T15:45
2021-12-10T15:45
сша
москва
владимир путин
сергей рябков
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758007260_0:199:3287:2048_1920x0_80_0_0_e9ee8655eb17098169ab3370edc005ab.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США игнорируют предупреждения Москвы, военная инфраструктура НАТО максимально приближается к России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."К сожалению, видим, что наши предостережения, предупреждения игнорируются, военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По словам Рябкова, именно по этой причине президент РФ Владимир Путин поручил добиваться долгосрочных правовых гарантий безопасности, зафиксированных в форме договоров, на западных рубежах.
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758007260_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b24846a6363a76ca79f025a50919aab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, владимир путин, сергей рябков, нато, россия
Военная инфраструктура НАТО приближается к России, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил о приближении военной инфраструктуры НАТО к России