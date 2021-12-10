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На Солнцевской линии московского метро произошел сбой в движении поездов
На Солнцевской линии московского метро произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 10.12.2021
На Солнцевской линии московского метро произошел сбой в движении поездов
Интервалы движения поездов увеличены на Солнцевской линии московского метро из-за человека на пути, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T22:13
2021-12-10T22:13
2021-12-10T22:23
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на Солнцевской линии московского метро из-за человека на пути, сообщает столичный дептранс."️На Солнцевской линии (8А) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Движение поездов на Солнцевской линии московского метрополитена после временного увеличения интервалов введено в график, сообщает столичный дептранс.
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происшествия, москва, россия
22:13 10.12.2021 (обновлено: 22:23 10.12.2021)
На Солнцевской линии московского метро произошел сбой в движении поездов
На Солнцевской линии московского метро увеличены интервалы движения поездов