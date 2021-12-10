https://ria.ru/20211210/metro-1763226953.html

На Солнцевской линии московского метро произошел сбой в движении поездов

На Солнцевской линии московского метро произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 10.12.2021

На Солнцевской линии московского метро произошел сбой в движении поездов

Интервалы движения поездов увеличены на Солнцевской линии московского метро из-за человека на пути, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 10.12.2021

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на Солнцевской линии московского метро из-за человека на пути, сообщает столичный дептранс."️На Солнцевской линии (8А) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Движение поездов на Солнцевской линии московского метрополитена после временного увеличения интервалов введено в график, сообщает столичный дептранс.

https://ria.ru/20211208/bkl-1762731198.html

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происшествия, москва, россия