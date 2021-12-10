https://ria.ru/20211210/megasayens-1763194751.html

Чернышенко одобрил проект создания научной установки на острове Русский

Чернышенко одобрил проект создания научной установки на острове Русский - РИА Новости, 10.12.2021

Чернышенко одобрил проект создания научной установки на острове Русский

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента Андрей Фурсенко одобрили проект создания научной установки класса "мегасайенс"... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:29

2021-12-10T18:29

2021-12-10T18:29

наука

образование - общество

наука

русский (остров)

андрей фурсенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента Андрей Фурсенко одобрили проект создания научной установки класса "мегасайенс" на острове Русский, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что проект был одобрен на совете по реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры."Участники обсудили ход создания установок исследовательской инфраструктуры, включая установку класса "мегасайенс" – центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") при участии госкорпорации "Росатом" и уникальную научную установку "РИФ" на острове Русский, реализацию проекта будет вести НИЦ "Курчатовский институт"", - говорится в сообщении.Дополняется, что в совете также приняли участие другие представители федеральных органов власти и научных институтов, в том числе министр науки и высшего образования Валерий Фальков, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

https://na.ria.ru/20211210/vuzy-1763090353.html

https://realty.ria.ru/20211209/kampus-1762957967.html

русский (остров)

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образование - общество, наука, русский (остров), андрей фурсенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, дмитрий чернышенко, валерий фальков