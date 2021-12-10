https://ria.ru/20211210/megasayens-1763194751.html
Чернышенко одобрил проект создания научной установки на острове Русский
Чернышенко одобрил проект создания научной установки на острове Русский - РИА Новости, 10.12.2021
Чернышенко одобрил проект создания научной установки на острове Русский
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента Андрей Фурсенко одобрили проект создания научной установки класса "мегасайенс"... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:29
2021-12-10T18:29
2021-12-10T18:29
наука
образование - общество
наука
русский (остров)
андрей фурсенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курчатовский институт
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента Андрей Фурсенко одобрили проект создания научной установки класса "мегасайенс" на острове Русский, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что проект был одобрен на совете по реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры."Участники обсудили ход создания установок исследовательской инфраструктуры, включая установку класса "мегасайенс" – центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") при участии госкорпорации "Росатом" и уникальную научную установку "РИФ" на острове Русский, реализацию проекта будет вести НИЦ "Курчатовский институт"", - говорится в сообщении.Дополняется, что в совете также приняли участие другие представители федеральных органов власти и научных институтов, в том числе министр науки и высшего образования Валерий Фальков, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
https://na.ria.ru/20211210/vuzy-1763090353.html
https://realty.ria.ru/20211209/kampus-1762957967.html
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образование - общество, наука, русский (остров), андрей фурсенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, дмитрий чернышенко, валерий фальков
Чернышенко одобрил проект создания научной установки на острове Русский
Чернышенко одобрил проект создания установки класса "мегасайенс" на острове Русский