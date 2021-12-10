Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/medosmotr-1763121564.html
В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей
В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей - РИА Новости, 10.12.2021
В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России – За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:04
2021-12-10T14:04
общество
госдума рф
лдпр
александр жуков
россия
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России – За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о возможности дистанционных медосмотров водителей, документ доступен в электронной думской базе данных."Законопроектом предусматриваются полномочия Минздрава России по утверждению порядков проведения предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, текущих (внутрисменных, внутрирейсовых), послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, необходимость проведения которых установлена иными федеральными законами, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в связи с имеющейся актуальной потребностью работников и работодателей, которые в каждодневном режиме осуществляют организацию и проводят обязательных медицинских осмотров, направленных на обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья людей", - отмечается в записке.В ней говорится, что в условиях действующих ограничительных мер по коронавирусу внедрение дистанционных технологий является актуальным вопросом и позволит сократить распространение различных инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди работающего населения.При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий должна быть обеспечена идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом.Медицинские изделия обеспечивают автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре, отмечается в материалах.Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняют авторы инициативы."Принятие закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем работника и снижения уровня развития профессиональных заболеваний. Внедрение указанных информационных систем значительно повысит уровень безопасности дорожного движения при снижении затрат и временного периода для прохождения работниками обязательных медицинских осмотров", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.При этом, как указывают авторы инициативы, в случае принятия закона, применение медизделий не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а станет правом работодателей.
https://ria.ru/20211031/osago-1757053346.html
https://ria.ru/20210701/avtomobili-1739337662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, лдпр, александр жуков, россия, партия "справедливая россия - за правду"
14:04 10.12.2021
 
В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей

В Госдуму внесли законопроект о возможности дистанционных медицинских осмотров водителей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России – За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о возможности дистанционных медосмотров водителей, документ доступен в электронной думской базе данных.
"Законопроектом предусматриваются полномочия Минздрава России по утверждению порядков проведения предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, текущих (внутрисменных, внутрирейсовых), послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, необходимость проведения которых установлена иными федеральными законами, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в связи с имеющейся актуальной потребностью работников и работодателей, которые в каждодневном режиме осуществляют организацию и проводят обязательных медицинских осмотров, направленных на обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья людей", - отмечается в записке.
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 03:15
Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
В ней говорится, что в условиях действующих ограничительных мер по коронавирусу внедрение дистанционных технологий является актуальным вопросом и позволит сократить распространение различных инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди работающего населения.
При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий должна быть обеспечена идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом.
Медицинские изделия обеспечивают автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре, отмечается в материалах.
Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняют авторы инициативы.
"Принятие закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем работника и снижения уровня развития профессиональных заболеваний. Внедрение указанных информационных систем значительно повысит уровень безопасности дорожного движения при снижении затрат и временного периода для прохождения работниками обязательных медицинских осмотров", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
При этом, как указывают авторы инициативы, в случае принятия закона, применение медизделий не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а станет правом работодателей.
Дорожное движение - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 03:36
Юрист объяснил, как избежать штрафов за отсутствие экокласса в СТС
 
ОбществоГосдума РФЛДПРАлександр ЖуковРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи