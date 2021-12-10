https://ria.ru/20211210/medosmotr-1763121564.html
В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей
В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей - РИА Новости, 10.12.2021
В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России – За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:04
2021-12-10T14:04
2021-12-10T14:04
общество
госдума рф
лдпр
александр жуков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России – За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о возможности дистанционных медосмотров водителей, документ доступен в электронной думской базе данных."Законопроектом предусматриваются полномочия Минздрава России по утверждению порядков проведения предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, текущих (внутрисменных, внутрирейсовых), послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, необходимость проведения которых установлена иными федеральными законами, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в связи с имеющейся актуальной потребностью работников и работодателей, которые в каждодневном режиме осуществляют организацию и проводят обязательных медицинских осмотров, направленных на обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья людей", - отмечается в записке.В ней говорится, что в условиях действующих ограничительных мер по коронавирусу внедрение дистанционных технологий является актуальным вопросом и позволит сократить распространение различных инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди работающего населения.При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий должна быть обеспечена идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом.Медицинские изделия обеспечивают автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре, отмечается в материалах.Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняют авторы инициативы."Принятие закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем работника и снижения уровня развития профессиональных заболеваний. Внедрение указанных информационных систем значительно повысит уровень безопасности дорожного движения при снижении затрат и временного периода для прохождения работниками обязательных медицинских осмотров", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.При этом, как указывают авторы инициативы, в случае принятия закона, применение медизделий не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а станет правом работодателей.
https://ria.ru/20211031/osago-1757053346.html
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общество, госдума рф, лдпр, александр жуков, россия, партия "справедливая россия - за правду"
В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей
В Госдуму внесли законопроект о возможности дистанционных медицинских осмотров водителей
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
, а также группа депутатов от "Единой России
", "Справедливой России – За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о возможности дистанционных медосмотров водителей, документ доступен в электронной думской базе данных.
"Законопроектом предусматриваются полномочия Минздрава России по утверждению порядков проведения предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, текущих (внутрисменных, внутрирейсовых), послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, необходимость проведения которых установлена иными федеральными законами, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в связи с имеющейся актуальной потребностью работников и работодателей, которые в каждодневном режиме осуществляют организацию и проводят обязательных медицинских осмотров, направленных на обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья людей", - отмечается в записке.
В ней говорится, что в условиях действующих ограничительных мер по коронавирусу внедрение дистанционных технологий является актуальным вопросом и позволит сократить распространение различных инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди работающего населения.
При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий должна быть обеспечена идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом.
Медицинские изделия обеспечивают автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре, отмечается в материалах.
Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняют авторы инициативы.
"Принятие закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем работника и снижения уровня развития профессиональных заболеваний. Внедрение указанных информационных систем значительно повысит уровень безопасности дорожного движения при снижении затрат и временного периода для прохождения работниками обязательных медицинских осмотров", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
При этом, как указывают авторы инициативы, в случае принятия закона, применение медизделий не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а станет правом работодателей.