https://ria.ru/20211210/medosmotr-1763121564.html

В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей

В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей - РИА Новости, 10.12.2021

В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России – За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:04

2021-12-10T14:04

2021-12-10T14:04

общество

госдума рф

лдпр

александр жуков

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России – За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о возможности дистанционных медосмотров водителей, документ доступен в электронной думской базе данных."Законопроектом предусматриваются полномочия Минздрава России по утверждению порядков проведения предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, текущих (внутрисменных, внутрирейсовых), послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, необходимость проведения которых установлена иными федеральными законами, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в связи с имеющейся актуальной потребностью работников и работодателей, которые в каждодневном режиме осуществляют организацию и проводят обязательных медицинских осмотров, направленных на обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья людей", - отмечается в записке.В ней говорится, что в условиях действующих ограничительных мер по коронавирусу внедрение дистанционных технологий является актуальным вопросом и позволит сократить распространение различных инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди работающего населения.При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий должна быть обеспечена идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом.Медицинские изделия обеспечивают автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре, отмечается в материалах.Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняют авторы инициативы."Принятие закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем работника и снижения уровня развития профессиональных заболеваний. Внедрение указанных информационных систем значительно повысит уровень безопасности дорожного движения при снижении затрат и временного периода для прохождения работниками обязательных медицинских осмотров", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.При этом, как указывают авторы инициативы, в случае принятия закона, применение медизделий не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а станет правом работодателей.

https://ria.ru/20211031/osago-1757053346.html

https://ria.ru/20210701/avtomobili-1739337662.html

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общество, госдума рф, лдпр, александр жуков, россия, партия "справедливая россия - за правду"