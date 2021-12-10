https://ria.ru/20211210/masonskie-1762952917.html

"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве

"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве - РИА Новости, 10.12.2021

"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве

Как с масонами связаны МГУ, Царицыно, нынешний Музей современной истории и даже аспирантское общежитие? Почему “Всевидящее око” висит в Кремлёвском дворце, и стоит ли искать в этом тайный смысл? Где проходили раньше собрания этого таинственного братства масонов, и где в него принимают сейчас? Всё о реальной “масонской топографии” Москвы.

2021-12-10T12:00

2021-12-10T12:00

2021-12-10T12:00

какая-то мистика

общество

подкаст

масоны

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"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве Как с масонами связаны МГУ, Царицыно, нынешний Музей современной истории и даже аспирантское общежитие? Почему “Всевидящее око” висит в Кремлёвском дворце, и стоит ли искать в этом тайный смысл? Где проходили раньше собрания этого таинственного братства масонов, и где в него принимают сейчас? Всё о реальной “масонской топографии” Москвы. audio/mpeg

"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве Как с масонами связаны МГУ, Царицыно, нынешний Музей современной истории и даже аспирантское общежитие? Почему “Всевидящее око” висит в Кремлёвском дворце, и стоит ли искать в этом тайный смысл? Где проходили раньше собрания этого таинственного братства масонов, и где в него принимают сейчас? Всё о реальной “масонской топографии” Москвы. audio/mpeg

Почему циркуль и наугольник - далеко не всегда доказательство, что в доме жили масоны? Из чего состоит ритуал посвящения в масоны? И как в старом доме на Чистых прудах обнаружилась “масонская” комната со скелетами? Рассказывает заместитель Великого мастера Великой ложи России Виктор Белявский.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, подкаст, масоны, аудио