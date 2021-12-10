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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20211210/masonskie-1762952917.html
"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве
"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве - РИА Новости, 10.12.2021
"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве
Как с масонами связаны МГУ, Царицыно, нынешний Музей современной истории и даже аспирантское общежитие? Почему “Всевидящее око” висит в Кремлёвском дворце, и стоит ли искать в этом тайный смысл? Где проходили раньше собрания этого таинственного братства масонов, и где в него принимают сейчас? Всё о реальной “масонской топографии” Москвы.
2021-12-10T12:00
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какая-то мистика
общество
подкаст
масоны
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"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве
Как с масонами связаны МГУ, Царицыно, нынешний Музей современной истории и даже аспирантское общежитие? Почему “Всевидящее око” висит в Кремлёвском дворце, и стоит ли искать в этом тайный смысл? Где проходили раньше собрания этого таинственного братства масонов, и где в него принимают сейчас? Всё о реальной “масонской топографии” Москвы.
audio/mpeg
"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве
Как с масонами связаны МГУ, Царицыно, нынешний Музей современной истории и даже аспирантское общежитие? Почему “Всевидящее око” висит в Кремлёвском дворце, и стоит ли искать в этом тайный смысл? Где проходили раньше собрания этого таинственного братства масонов, и где в него принимают сейчас? Всё о реальной “масонской топографии” Москвы.
audio/mpeg
Почему циркуль и наугольник - далеко не всегда доказательство, что в доме жили масоны? Из чего состоит ритуал посвящения в масоны? И как в старом доме на Чистых прудах обнаружилась “масонская” комната со скелетами? Рассказывает заместитель Великого мастера Великой ложи России Виктор Белявский.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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96
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общество, подкаст, масоны, аудио
12:00 10.12.2021
 

"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве

Какая-то мистика
"Комната в черной ткани, скелеты". Масонские места в Москве
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Как с масонами связаны МГУ, Царицыно, нынешний Музей современной истории и даже аспирантское общежитие? Почему “Всевидящее око” висит в Кремлёвском дворце, и стоит ли искать в этом тайный смысл? Где проходили раньше собрания этого таинственного братства масонов, и где в него принимают сейчас? Всё о реальной “масонской топографии” Москвы.
Почему циркуль и наугольник - далеко не всегда доказательство, что в доме жили масоны? Из чего состоит ритуал посвящения в масоны? И как в старом доме на Чистых прудах обнаружилась “масонская” комната со скелетами? Рассказывает заместитель Великого мастера Великой ложи России Виктор Белявский.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Автор сценария Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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