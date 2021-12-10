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В Госдуме рассказали о планах внести законопроект о лихачах
В Госдуме рассказали о планах внести законопроект о лихачах - РИА Новости, 10.12.2021
В Госдуме рассказали о планах внести законопроект о лихачах
Законопроект об ужесточении наказания для лихачей сначала будет обсуждаться с экспертами и представителями правоохранительных органов, вноситься он будет,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:45
2021-12-10T19:41
общество
вячеслав володин
единая россия
госдума рф
авто
адальби шхагошев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания для лихачей сначала будет обсуждаться с экспертами и представителями правоохранительных органов, вноситься он будет, скорее всего, в следующем году, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы депутат Госдумы Адальби Шхагошев."Это будет обсуждаться на экспертных площадках, которые утверждены в "Единой России", на координационном совете и на экспертном совете, после чего мы уже выйдем на внесение. Будем на наших площадках обсуждать инициативы с приглашенными экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов", - сообщил Шхагошев. Парламентарий также уточнил, что внесение законопроекта может быть отложено на следующий год.Шхагошев рассказал, что в законопроекте о лихачах предусмотрят меру домашнего ареста для авто, если сумма штрафов за месяц превысит 150 тысяч рублей. "Если человек в течение месяца накопил штрафов на 150 тысяч, то домашний арест машины на три месяца", - отметил политик.Парламентарий добавил, что в случае, если машина будет зафиксирована на дорогах во время домашнего ареста, авто отправится на стоянку еще на три месяца. "Дальше, если эти две меры не помогают, мы выходим уже на разработку конфискационных мер", - добавил он.Депутат подчеркнул, что меры направлены на то, "чтобы оградить законопослушных водителей от незаконопослушных". Кроме того, до внесения законопроекта в Госдуму депутаты планируют обсудить инициативы с общественниками и представителями правоохранительных органов, добавил парламентарий.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об ужесточении наказания для лихачей может быть подготовлен и рассмотрен депутатами уже в декабре. В частности, он может вводить уголовную ответственность для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей.
https://ria.ru/20210406/volodin-1604404337.html
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общество, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, авто, адальби шхагошев
18:45 10.12.2021 (обновлено: 19:41 10.12.2021)
 
В Госдуме рассказали о планах внести законопроект о лихачах

Депутат Шхагошев анонсировал законопроект об ужесточении наказания для лихачей

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДорожное движение в Красноярске
Дорожное движение в Красноярске - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания для лихачей сначала будет обсуждаться с экспертами и представителями правоохранительных органов, вноситься он будет, скорее всего, в следующем году, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
"Это будет обсуждаться на экспертных площадках, которые утверждены в "Единой России", на координационном совете и на экспертном совете, после чего мы уже выйдем на внесение. Будем на наших площадках обсуждать инициативы с приглашенными экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов", - сообщил Шхагошев. Парламентарий также уточнил, что внесение законопроекта может быть отложено на следующий год.
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Шхагошев рассказал, что в законопроекте о лихачах предусмотрят меру домашнего ареста для авто, если сумма штрафов за месяц превысит 150 тысяч рублей. "Если человек в течение месяца накопил штрафов на 150 тысяч, то домашний арест машины на три месяца", - отметил политик.
Парламентарий добавил, что в случае, если машина будет зафиксирована на дорогах во время домашнего ареста, авто отправится на стоянку еще на три месяца. "Дальше, если эти две меры не помогают, мы выходим уже на разработку конфискационных мер", - добавил он.
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Депутат подчеркнул, что меры направлены на то, "чтобы оградить законопослушных водителей от незаконопослушных". Кроме того, до внесения законопроекта в Госдуму депутаты планируют обсудить инициативы с общественниками и представителями правоохранительных органов, добавил парламентарий.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об ужесточении наказания для лихачей может быть подготовлен и рассмотрен депутатами уже в декабре. В частности, он может вводить уголовную ответственность для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей.
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