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Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии - РИА Новости, 10.12.2021
Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
В России после пересмотра границ пенсионного возраста и его повышения введено понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода на... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T01:15
2021-12-10T01:15
2021-12-10T01:15
общество
пенсии
льготы
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россия
фатима ногайлиева
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В России после пересмотра границ пенсионного возраста и его повышения введено понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода на пенсию. Для предпенсионеров предусмотрены государственные льготы и выплаты, рассказала агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.По словам эксперта, речь идет о налоговых льготах. В частности, предпенсионеры освобождаются от земельного налога на земельный участок площадью не более 6 соток. Кроме того, согласно статье 407 Налогового кодекса, предпенсионеры не платят налог на квартиру (жилой дом, творческая мастерская, хозяйственное строение или сооружение на земельном участке, гараж или машиноместо). Есть также региональная льгота по транспортному налогу.Помимо льгот граждане предпенсионного возраста могут получать денежные выплаты, заявила Ногайлиева. Например, они имеют право на пособие по безработице в повышенном размере (в 2022 году размер составит 12 792 рубля).Ногайлиева обратила внимание, что за пять лет до выхода на пенсию можно уже получить накопительную пенсию или единовременную выплату, если для получения накопительной пенсии не хватает трудового стажа и (или) пенсионного коэффициента.
https://ria.ru/20211206/pensii-1762319419.html
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общество, пенсии, льготы, спбгу, россия, фатима ногайлиева
Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
Эксперт Ногайлиева: за пять лет до пенсии полагается повышенное пособие по безработице
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
В России
после пересмотра границ пенсионного возраста и его повышения введено понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода на пенсию. Для предпенсионеров предусмотрены государственные льготы и выплаты, рассказала агентству "Прайм
" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ
Фатима Ногайлиева.
По словам эксперта, речь идет о налоговых льготах. В частности, предпенсионеры освобождаются от земельного налога на земельный участок площадью не более 6 соток. Кроме того, согласно статье 407 Налогового кодекса, предпенсионеры не платят налог на квартиру (жилой дом, творческая мастерская, хозяйственное строение или сооружение на земельном участке, гараж или машиноместо). Есть также региональная льгота по транспортному налогу.
Помимо льгот граждане предпенсионного возраста могут получать денежные выплаты, заявила Ногайлиева. Например, они имеют право на пособие по безработице в повышенном размере (в 2022 году размер составит 12 792 рубля).
"Кроме того, женщины и мужчины по достижении 55 и 60 лет соответственно имеют право получать содержание от детей, бывших супругов, внуков, братьев, сестер или пасынков и падчериц, если их дохода не хватает на минимальные нужды, а у плательщиков алиментов есть соответствующий достаточный доход. Размер алиментов устанавливается по соглашению сторон или судом", — указала собеседница агентства.
Ногайлиева обратила внимание, что за пять лет до выхода на пенсию можно уже получить накопительную пенсию или единовременную выплату, если для получения накопительной пенсии не хватает трудового стажа и (или) пенсионного коэффициента.